Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, a confirmé qu'Alexander Pavlovic et Jonas Urbig seraient titulaires demain dimanche face à la Grèce, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le site Bulinews a rapporté les propos de Klopp lors de la conférence de presse, où il a déclaré en riant : « J'ai dit à Pavlovic juste avant la conférence de presse qu'il ne pouvait pas parler d'une manière qui le mettrait hors du onze. »

Il a ajouté : « Pour l'instant, il semble que nous n'opérerons pas de changement au poste de gardien de but demain, mais qui sait ce que nous ferons. »

Il a poursuivi : « Les autres gardiens de but qui ont joué avec nous disputent régulièrement des matches avec leurs clubs, tandis qu'Urbig ne joue pas régulièrement avec le Bayern Munich, et c'est la raison pour laquelle il aura l'occasion de disputer ce match. »

Il a ajouté : « C'est ainsi que nous l'avions prévu. Mais tout le monde a laissé une excellente impression. Et il n'y aura aucun problème à ce poste. »

Ces déclarations indiquent qu'Urbig conservera sa place parmi les gardiens, malgré les spéculations évoquant la possibilité que Finn Dahmen, le gardien d'Augsbourg, puisse avoir l'occasion de disputer son premier match international avec l'équipe d'Allemagne.

Interrogé sur la polémique relative au fait que Joshua Kimmich ne soit pas considéré comme un joueur indispensable à l'équipe d'Allemagne, Klopp a répondu : « Il a livré un bon match contre la Serbie. Mais pourquoi un seul joueur devrait-il toujours jouer à l'avenir ? »

Il a ajouté : « Il faut aussi être en bonne forme pour jouer. Tu ne joueras pas avec ton club si tu n'es pas non plus dans ta meilleure forme. Nous avons besoin de différents types de joueurs. »

Il a conclu : « Nous avons besoin de leaders et de joueurs capables de couvrir de grands espaces du terrain, et nous avons besoin de tous les types de joueurs. Et heureusement, nous avons plus de 3 bons joueurs au milieu de terrain. »



