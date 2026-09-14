Klopp reçoit un coup dur précoce avant l'annonce de la liste de l'Allemagne

Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, a essuyé un coup dur précoce, avant d'annoncer la liste de la Mannschaft en vue des rencontres face aux Pays-Bas, à la Grèce et à la Serbie en Ligue des nations.

Le site Foot Mercato a indiqué qu'Assan Ouédraogo, la star de Leipzig, pourrait manquer le premier test de Jürgen Klopp à la tête de la sélection allemande.

Le milieu de terrain, âgé de 20 ans, a été victime d'une nouvelle blessure à l'épaule, lors de la large victoire de Leipzig contre Hambourg, sur le score de cinq buts à zéro, hier dimanche.

Le jeune joueur avait débuté la rencontre comme titulaire, mais il a dû quitter ses coéquipiers dès la 35e minute, à la suite d'un choc avec Albert Grønbaek.

Cette blessure survient comme un nouveau coup dur, au moment où Klopp s'apprête à dévoiler sa première liste avec la sélection allemande, jeudi prochain.

La blessure suscite une grande inquiétude à Leipzig, car elle pourrait être liée à la même blessure qui avait éloigné Ouédraogo des terrains durant tout le mois d'août dernier.

Marco Rose, l'entraîneur de Leipzig, a déclaré : « Je pense qu'il s'agit de la même blessure. Les choses ne s'annoncent pas bien. Nous avons besoin de lui. C'est un talent incroyable, aussi bien pour l'Allemagne que pour notre club. »

Le milieu de terrain souffrait de blessures à répétition depuis son arrivée à Leipzig en 2024, et il a déjà dépassé les 380 jours d'absence. Il pourrait cette fois encore être contraint de s'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

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