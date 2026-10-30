Kivu avant le derby de Milan : l'avenir peut sembler effrayant

Le Roumain Cristian Chivu, entraîneur de l'Inter Milan, a affirmé que disputer le « Derby della Madonnina » face à l'ennemi juré, le Milan, représente toujours une motivation supplémentaire pour les joueurs de l'équipe, mais il a souligné dans le même temps que le résultat du match ne sera pas « décisif » dans la course au titre, étant donné que le championnat n'en est encore qu'à ses premières journées.

L'Inter, leader du classement, se déplace sur le terrain du Milan pour le premier derby qui oppose les deux clubs de la ville de Milan cette saison, demain samedi. Et bien que les Nerazzurri aient remporté le championnat et la Coupe la saison dernière, l'équipe a manifestement souffert face au Milan lors de la saison (2025-2026), en perdant les deux rencontres de championnat. La dernière victoire de l'Inter dans le derby remonte au mois d'avril 2024, l'équipe affichant un bilan sans victoire lors des sept dernières confrontations contre les Rossoneri (5 défaites et 2 nuls).

Lors de sa conférence de presse tenue aujourd'hui vendredi, Chivu a affirmé que ses joueurs n'avaient besoin d'aucune motivation supplémentaire pour disputer ce grand sommet, déclarant, selon les propos rapportés par le site « Football Italia » : « Ils sont prêts et conscients du fait qu'il s'agit d'un match de derby. Jouer ce genre de rencontres constitue toujours une motivation supplémentaire, et le classement n'a aucune importance ici, il n'apporte aucune valeur. »

Au sujet de son évaluation de l'adversaire milanais et des commentaires sur la rapidité de leurs entames de match cette saison, Chivu a expliqué : « Il s'agit d'un équilibre parfait, tant sur le plan physique que mental ; il faut bien saisir le bon moment pour prendre certaines décisions. Nous connaissons les points forts du Milan et la manière dont ils peuvent nous faire du mal ; c'est une équipe qui possède une grande qualité technique, et nous devons être prêts à préserver notre cohésion et la proximité de nos lignes, avec une couverture en profondeur. »

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Répondant à une question sur le désir de « retrouver la dignité et la fierté » après l'incapacité à s'imposer face au Milan lors des sept dernières confrontations, Chivu a insisté : « Nous devons l'aborder comme un match de championnat ordinaire. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons montré jusqu'à présent, nous devons au contraire être la meilleure version possible de nous-mêmes. Nous devons aussi nous remettre en question si nous n'avons pas gagné lors des sept derniers derbies ; les détails et les moments décisifs ont tourné en leur faveur, comme cela s'est produit lors du match aller l'an dernier, et nous devons consentir à de plus grands sacrifices. »

Malgré la supériorité du rival, Chivu a souligné que perdre un seul match face au Milan ne définirait pas l'histoire de l'Inter cette saison, tout comme cela n'a pas été le cas l'an dernier, ajoutant : « La leçon que j'ai tirée de la saison dernière, c'est que le derby n'est pas décisif. C'est un grand rendez-vous de la Serie A comme d'habitude, et il n'y a que trois points en jeu. »

Il a ajouté : « L'histoire nous rappelle que le Milan a gagné le match aller l'an dernier, puis a ensuite perdu face à la Lazio à Rome alors que tout le monde pensait que la lutte s'était ravivée. Nous n'en sommes encore qu'à la dixième journée de la saison. Bien sûr, d'autres éléments entrent en jeu comme la fierté, la détermination et le fait de rendre les supporters heureux ; car vous savez que les choses ne sont pas faciles si vous ne gagnez pas. »

L'entraîneur de l'Inter a poursuivi : « Il n'y a pas d'équipes favorites dans les matches de derby, car il y a un désir et une ambition immenses, et il faut trouver l'énergie et la motivation nécessaires. La pression pèse sur tout le monde, mais nous ne pouvons pas trop y penser ; il faut seulement faire les choses de la bonne manière. »

Quant à son avis sur les projets du nouveau stade récemment dévoilés par les deux clubs de la ville, et sur le fait de savoir s'il s'attendait à rester en poste jusqu'à l'inauguration du stade, Chivu a déclaré en riant : « Je dois faire attention à ce que je dis, je suis favorable au renouveau, car le monde avance, mais d'un autre côté j'éprouve des regrets ; j'ai beaucoup donné en tant que joueur à San Siro. Mais la vie continue et nous devons l'accepter. L'avenir peut paraître un peu effrayant, mais il apportera du bonheur une fois que nous nous y serons habitués. »

Et lorsqu'on lui a demandé s'il se voyait entraîneur de l'Inter au moment où ils s'installeront dans le nouveau stade, il a répondu : « Je ne dirai rien, car il nous reste encore quatre années à venir. Il est difficile de rester à son poste pendant toutes ces années, mais si la culture sportive change, cela pourra peut-être arriver. »