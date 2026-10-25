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La série impressionnante de contributions décisives de Lionel Messi a pris fin lors de son entrée en jeu dans la défaite 2-0 de l’Inter Miami face au Red Bull New York. Son entraîneur, Kily Gonzalez, a révélé que l’Argentin avait débuté sur le banc par précaution, après un programme de déplacements chargé vers l’Espagne.

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Messi sur le banc, la dynamique de Miami stoppée

La belle série individuelle de Messi a pris fin brutalement samedi, avec la défaite 2-0 de l’Inter Miami sur le terrain du Red Bull New York. Ce résultat a également mis fin à la série de trois victoires consécutives du club. L’attaquant argentin figurait, à la surprise générale, parmi les remplaçants. Entré en jeu au début de la seconde période, il n’a pas réussi à lancer la remontée des visiteurs.

Pour la première fois en 13 matches consécutifs en club et en sélection, Messi n’a été impliqué dans aucun but. L’Inter Miami a finalement manqué de son efficacité offensive habituelle au cours d’une soirée frustrante.

Un voyage éprouvant impose du repos par précaution

L’entraîneur de l’Inter Miami, Gonzalez, a expliqué que la décision de laisser son joueur phare sur le banc avait été prise à l’avance. Messi s’était rendu jeudi à Oviedo, en Espagne, pour recevoir le prestigieux prix Princesse des Asturies des sports. Ce long voyage, suivi d’un retour rapide à la compétition, a incité le staff technique à gérer soigneusement son temps de jeu. Gonzalez a souligné que cette décision était purement préventive, afin de protéger sa star avant une série de matches chargée.

« Cela avait déjà été convenu », a déclaré Gonzalez, cité par ESPN. « Évidemment, il a effectué un long voyage, avec des changements de fuseau horaire, des variations de température et toute une série d’autres facteurs.

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« Nous étions parfaitement conscients de tout cela et nous avons convenu que c’était la meilleure approche pour éviter qu’il ait le moindre problème, notamment une blessure, sachant que nous avons un autre match ce mercredi. L’objectif était qu’il récupère et dispute quelques minutes aujourd’hui ; comme toujours, il a bien joué. »

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Gonzalez fustige la prestation de son milieu de terrain

Sans leur capitaine au coup d’envoi, l’Inter Miami a peiné à maîtriser le rythme de la rencontre. Gonzalez s’est montré très critique envers les pertes de balle de son équipe et son incapacité à appliquer son plan de jeu depuis l’arrière.

« Nous avons perdu beaucoup trop de ballons au milieu de terrain, effectué trop de passes face à notre propre but et eu du mal à construire depuis l’arrière », a ajouté l’entraîneur. « Je dois en assumer la responsabilité.

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« Comme je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, nous devions redresser la situation ; nous avons fait un peu mieux, même si je ne suis certainement pas satisfait et que les joueurs ne le sont pas non plus. Mais c’est une leçon utile, un rappel qu’on ne peut pas se permettre de tomber dans la facilité, une gifle. Nous ne pouvons pas nous relâcher. »

Cap sur le prochain choc contre Cincinnati

Malgré ce résultat décevant, l’Inter Miami reste bien placé au classement de la Conférence Est, à la troisième place avec 55 points. L’équipe cherchera désormais à rebondir rapidement après ce revers. L’Inter Miami recevra le FC Cincinnati jeudi. Pour décrocher une victoire cruciale à domicile, l’équipe devra retrouver son rythme offensif et se montrer plus précise dans ses passes au milieu de terrain.