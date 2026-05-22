Kieft ne comprend pas l’euphorie suscitée par l’éventuelle sélection de l’attaquant en équipe nationale néerlandaise pour la Coupe du monde

Dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp », Rob Jansen ne tarit pas d’éloges sur Brian Brobbey. Wim Kieft reconnaît que l’attaquant de Sunderland apporte des qualités spécifiques à l’équipe nationale néerlandaise, mais il pointe aussi un bémol alors que la Coupe du monde approche.

« J’ai toujours apprécié Brobbey, mais son cas n’a rien d’exceptionnel, non ? » s’interroge Kieft, perplexe face à l’engouement autour de l’ancien Ajacide. « La presse néerlandaise s’emballe : “Brobbey est génial, il fait ci, il fait ça.” Il a marqué cinq ou six buts pour Sunderland. » En réalité, l’attaquant compte huit réalisations toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot des Black Cats.

Jansen, lui, défend l’attaquant : « Brobbey a un quelque chose en plus. C’est précieux pour l’équipe nationale néerlandaise. Il apporte une puissance incroyable. Dans un tournoi difficile comme la Coupe du monde, ce garçon aura de la valeur pour le groupe. »

« Est-ce notre meilleur avant-centre ? Nous n’en avons pas tant que ça en sélection. Mais c’est une véritable force de la nature qui va évoluer en attaque », ajoute l’agent chevronné au sujet de Brobbey, déjà dix fois international avec les Oranje.

« C’est une très grande qualité de Brobbey. Cela se remarquait déjà dans le championnat néerlandais », reconnaît Kieft, soulignant les qualités physiques de l’attaquant. « Mais Depay est tout aussi fort. Seulement, Depay a ce jeu individuel que Brobbey n’a pas. »

De son côté, Kieft s’inquiète pour Memphis, actuellement en manque de rythme. « La Coupe du monde débute dans trois semaines et il n’a pas joué depuis son dernier match international. C’est un problème. Il faudra décider s’il fait partie du groupe ou non. »

Le sélectionneur Ronald Koeman annoncera son groupe définitif le 27 mai. Memphis saura alors s’il participera à une nouvelle phase finale sous le maillot orange.