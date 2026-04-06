Kieft comprend la colère de l'attaquant de l'Ajax Wout Weghorst et explique immédiatement pourquoi

Wim Kieft comprend tout à fait l'agacement de Wout Weghorst lors du match Ajax - FC Twente (1-2). L'attaquant a été remplacé prématurément par Don-Angelo Konadu. Weghorst a tout de même inscrit le but égalisateur, mais cela n'a pas suffi pour obtenir un résultat positif à domicile.

Lors de son remplacement, Weghorst était visiblement agacé de devoir quitter le terrain. Arrivé sur la touche, il a refusé de serrer la main de l'entraîneur par intérim Óscar García.

À l'issue du match, le journaliste Cristian Willaert a voulu interviewer Weghorst pour ESPN, mais l'international néerlandais a refusé. Steven Berghuis a quant à lui accordé une interview et a souligné qu'Ajax n'avait pas assez bien joué contre Twente, qui s'était montré meilleur après la pause au Johan Cruijff ArenA.

René van der Gijp abordera notamment le sujet de Weghorst lundi dans KieftJansenEgmondGijp. « On peut bien dire à chaque fois que Sterling ne touche plus le ballon et que Wout est un peu perdu, mais on le sait déjà. Ça ne m'étonne plus. Comme Wim l'a dit un jour : ce garçon n'est pas tout à fait normal. On reste là à le regarder faire. Je trouve que ce qu'il fait est très bien. »

« Je comprenais pourquoi Weghorst était en colère », prend Kieft la défense de l’attaquant de l’Ajax. « Par qui est-il remplacé ? Par un jeune joueur qui a marqué quatre buts en trois saisons. Dolberg est sur le banc. Et pourquoi, pour entrer cinq minutes ? Ou pourrait-il aussi entrer une demi-heure ? Donc je comprends tout à fait. »

Weghorst, 33 ans, est sous contrat avec l'Ajax jusqu'au 30 juin de cette année. Il semble que le vétéran fasse ses adieux à Amsterdam à la fin de cette saison, le FC Twente étant une destination possible pour la suite de sa carrière.

Après le match de samedi dernier, Weghorst compte désormais 59 apparitions sous les couleurs de l'Ajax. Au cours de cette série, il a inscrit dix-neuf buts et délivré quatre passes décisives.