Kevin De Bruyne a immédiatement un avis très clair sur Van Bommel : « Je sais déjà... »

Kevin De Bruyne se réjouit de l’arrivée de Mark van Bommel comme sélectionneur, a déclaré le milieu de terrain de Naples lors du point presse de mardi après-midi.

Van Bommel a été présenté par les Diables rouges après la Coupe du monde comme le successeur de Rudi García, parti de son poste. Le Néerlandais dirige le groupe pour la première fois cette semaine.

De Bruyne, 35 ans, a été interrogé mardi en conférence de presse sur la première impression que Van Bommel lui a laissée. « Un Néerlandais typique », a répondu De Bruyne.

« Je ne le connaissais pas très bien, parce que je ne regarde pas beaucoup le championnat belge (Van Bommel était entraîneur du Royal Antwerp FC, ndlr). Mais maintenant que je lui ai parlé à quelques reprises, il me semble être le Néerlandais typique », a commencé De Bruyne.

Ce que l’ancien superjoueur de Manchester City voulait dire par là, il l’a ensuite immédiatement clarifié. « Il est clair et direct dans sa manière d’être. Je sais déjà après un entraînement comment il veut jouer. »

De Bruyne, 35 ans, compte déjà 124 sélections avec l’équipe nationale belge et ne pense pas s’arrêter pour le moment. « Je me sens bien physiquement et mentalement. Je suis ici pour jouer. »