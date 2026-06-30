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Franck Kessie with Ahli fansGetty

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Kessie quitte l’Al-Ahly… et un géant saoudien se tient déjà prêt à l’accueillir

Mercato
Franck Kessié
Al Ahli
Al Ittihad
Saudi Pro League
Côte d’Ivoire
Arabie saoudite

Le milieu de terrain ivoirien a officiellement mis un terme à son aventure avec « Al-Raqi ».

L'un des cadors de la Ligue Roshen s'active pour finaliser un recrutement de premier plan, après le départ officiel du milieu de terrain ivoirien Frank Kessié d'Al-Ahli. 

Double vainqueur de la Ligue des champions d’Asie, la star ivoirienne s’apprête à s’engager librement pour la saison 2026-2027.

Au cours de ses trois saisons sous le maillot de l’Al-Ahli, le milieu de terrain ivoirien a disputé plus de 119 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 26 buts et délivré 15 passes décisives. 

Il a pris part à un triplé historique : la Ligue des champions de l’AFF Elite 2025, la Ligue des champions de l’AFF Elite 2026 et la Supercoupe d’Arabie saoudite 2024-2025.

Selon le journaliste saoudien Abdullah Ahmed, de Al-Riyadiah, Kessié dispose d’une offre officielle du club concerné, ce qui lui permettrait de rester dans le championnat saoudien après l’expiration de son contrat avec Al-Ahly.

Sur son compte X, il précise : « Franck Kessié a reçu une offre officielle d’Al-Ittihad… Il a officiellement quitté Al-Ahly après la décision du club de ne pas prolonger son contrat… Le joueur dispose d’offres européennes et de la proposition saoudienne d’Al-Ittihad. »

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Kessie avait signé un contrat de trois ans avec Al-Ahly. Libre de tout engagement, il est désormais courtisé aussi bien en Europe qu’en Arabie saoudite, alors que la nouvelle saison approche.

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