L'un des cadors de la Ligue Roshen s'active pour finaliser un recrutement de premier plan, après le départ officiel du milieu de terrain ivoirien Frank Kessié d'Al-Ahli.

Double vainqueur de la Ligue des champions d’Asie, la star ivoirienne s’apprête à s’engager librement pour la saison 2026-2027.

Au cours de ses trois saisons sous le maillot de l’Al-Ahli, le milieu de terrain ivoirien a disputé plus de 119 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 26 buts et délivré 15 passes décisives.

Il a pris part à un triplé historique : la Ligue des champions de l’AFF Elite 2025, la Ligue des champions de l’AFF Elite 2026 et la Supercoupe d’Arabie saoudite 2024-2025.

Selon le journaliste saoudien Abdullah Ahmed, de Al-Riyadiah, Kessié dispose d’une offre officielle du club concerné, ce qui lui permettrait de rester dans le championnat saoudien après l’expiration de son contrat avec Al-Ahly.

Sur son compte X, il précise : « Franck Kessié a reçu une offre officielle d’Al-Ittihad… Il a officiellement quitté Al-Ahly après la décision du club de ne pas prolonger son contrat… Le joueur dispose d’offres européennes et de la proposition saoudienne d’Al-Ittihad. »

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Kessie avait signé un contrat de trois ans avec Al-Ahly. Libre de tout engagement, il est désormais courtisé aussi bien en Europe qu’en Arabie saoudite, alors que la nouvelle saison approche.