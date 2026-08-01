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Kenneth Taylor répond à toute vitesse après sa dispute avec Gennaro Gattuso

Lazio Rome
K. Taylor
G. Gattuso

Kenneth Taylor a répondu à Gennaro Gattuso à la vitesse de l’éclair après leur altercation plus tôt cette semaine sur le terrain d’entraînement. Lors du match amical de la Lazio contre Avellino, le Néerlandais a inscrit un but dans la victoire 6-3.

Des images de Radio Laziale ont montré jeudi un Gattuso furieux renvoyer Taylor de l’entraînement. La raison de cette « querelle » n’était pas connue, mais les deux hommes semblent désormais avoir enterré la hache de guerre. 

« Les émotions sont effectivement montées un instant, mais ce n’était qu’une tempête dans un verre d’eau », avait déjà réagi l’agent Guido Albers auprès de De Telegraaf. Il a en outre expliqué que Gattuso apprécie justement le caractère de Taylor et sa réaction musclée sur le terrain.

Samedi, Taylor est entré en seconde période lors de l’amical face à Avellino et a immédiatement été à l’origine du mot de la fin : 6-3. Le Néerlandais a profité d’une erreur dans la défense adverse avant de conclure proprement. 

Il boucle ainsi de la meilleure des manières possibles une période agitée, même si, en Italie, on n’est pas encore convaincu que l’avenir de Taylor s’inscrive à la Lazio. Il susciterait également l’intérêt de clubs de Premier League. 

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La Lazio a recruté Taylor en janvier en provenance de l’Ajax pour un peu moins de 17 millions d’euros. Lors de ses six premiers mois en Italie, il a disputé 21 matches, avec 3 buts et 2 passes décisives. Taylor est lié au club romain jusqu’à la mi-2030.

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