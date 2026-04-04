Kenneth Perez qualifie de « pénible » la question posée par un collègue d'ESPN au sujet de Jerdy Schouten

Kenneth Perez s'est montré surpris par une question posée par son collègue d'ESPN, le journaliste Milan van Dongen, à Peter Bosz. À l'issue du match contre le FC Utrecht (4-3), l'entraîneur du PSV a été interrogé sur les performances tactiques de Jerdy Schouten, entre autres, qui s'est apparemment blessé gravement au genou en deuxième mi-temps. Perez qualifie cela de « douloureux ».

« Beaucoup de choses ont mal tourné dans les vingt premières minutes, notamment le fait de ne pas suivre son adversaire », a déclaré Bosz lors de son interview avec ESPN. L'entraîneur a vu son équipe encaisser deux buts pendant cette période. Le retard de 0-2 a ensuite été comblé grâce au but de la victoire inscrit en fin de match par Couhaib Driouech.

« Nous pratiquons un football très offensif. C’est toujours notre style. On sait alors que l’adversaire va vouloir contre-attaquer. Nous le savions. Il faut donc organiser sa défense. Nous jouons en un contre un, il faut donc suivre son adversaire. Et bien se positionner.

« Et si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez en difficulté, car vous vous retrouvez en infériorité numérique à l’arrière. Ce n’est bien sûr pas acceptable. Nous ne l’avons pas bien fait nous-mêmes. Nous avons perdu le ballon, cela arrive toujours au football. Ce n’est donc pas le problème, mais la seule question est : comment êtes-vous organisés ? »

Van Dongen pose alors une question complémentaire. « Mais est-ce faisable pour Schouten et Veerman, et c’était surtout le cas de Schouten, de courir autant de mètres à grande vitesse ? » Bosz répond : « Oui, tu es bien en avant sur le terrain, non ? Bien sûr. »

Et si l'adversaire est plus rapide ? « Alors il faut se positionner différemment. J'étais moi-même lent et j'ai parfois dû affronter des joueurs plus rapides ; dans ce cas, il faut bien se positionner. On recule de dix mètres, ou on anticipe plus tôt. »

« Mais ne vous méprenez pas sur Jerdy, il est rapide. Jerdy est vraiment rapide. Mais les joueurs plus lents développent mieux cet aspect. Si vous n’êtes pas très rapide, vous devez anticiper. Que va-t-il se passer ? Et ensuite, vous devez bien vous positionner », a déclaré Bosz, qui a ensuite déclaré craindre « le pire » pour Schouten.

Après l'interview, Van Dongen demande à son collègue Perez comment il envisage un repositionnement au milieu de terrain du PSV. « La chose la plus stupide que tu puisses faire, c'est de reculer de dix mètres, car ça agrandit complètement les espaces. »

« Tu parles de Schouten. Je trouve ça un peu… hmm. Gênant. » Van Dongen reconnaît qu’il trouve « désagréable » d’avoir posé à Bosz une question tactique sur Schouten. « Mais bon, c’est comme ça », a déclaré Van Dongen.