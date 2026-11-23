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Kenneth Perez ne tarit pas d’éloges sur la Norvège lundi dans Voetbalpraat. Grâce à une fin de match convaincante, elle s’est qualifiée la semaine dernière pour les quarts de finale de la Ligue des nations aux dépens du Danemark.

« Un conseil aux entraîneurs. Je leur recommande de regarder les huit dernières minutes de Danemark contre Norvège », lance Perez au sujet de la spectaculaire victoire 2-3 des Norvégiens, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

« Le Danemark mène 2-1. La Norvège doit gagner et marquer deux buts en sept minutes », poursuit l’analyste danois. « Le calme avec lequel la Norvège a joué pour se créer des occasions. Souvent, les équipes se précipitent, comme on l’a encore vu ce week-end. Sans se concerter, elles font n’importe quoi. »

« Mais la manière dont la Norvège s’y est prise… J’ai vraiment été impressionné. C’était aux dépens de mon pays, le Danemark. Mais j’ai vraiment pris plaisir à voir comment elle a fait. Avec de la réflexion, beaucoup de calme, de bonnes attaques. Bien construites. Au lieu de quinze attaques irréfléchies. »

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Perez poursuit : « Martin Ødegaard venait souvent chercher le ballon auprès des défenseurs centraux. Puis il y avait souvent encore une passe sur le côté, avant de revenir en arrière. C’est comme ça que la Norvège parvenait à trouver ses joueurs de devant. »

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« Et bien sûr, il y a eu une part de chance. Un penalty pour une main à la dernière minute. Mais ce que je veux surtout dire, c’est qu’ils ont marqué le but du 2-2 à la 83e minute. Et Haaland celui du 2-3 à la 96e minute », rappelle Perez.

« Dimanche aussi, on a vu à quel point les équipes se précipitent souvent. Elles envoient alors mal le ballon dans la surface, et ce genre de choses. Parce qu’on parle tous souvent du plan B. C’est souvent un ballon aérien vers un défenseur qui se trouve là. Ça peut marcher. Mais au lieu de la quantité, la Norvège a choisi la qualité », souligne l’ancien joueur en saluant les Norvégiens.

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« J’ai trouvé ces sept dernières minutes vraiment impressionnantes à regarder. Bien sûr, je ne savais pas encore quel serait le résultat. Mais je me suis dit : ils s’y prennent intelligemment », conclut Perez.

La Norvège affrontera l’Angleterre en quarts de finale de la Ligue des nations. Les rencontres auront lieu en mars prochain.