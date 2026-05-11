Dimanche dernier, Kenneth Perez et Marciano Vink ont souligné la performance du FC Twente, notamment celle de ses arrières. Mats Rots a ainsi récolté de nombreux éloges dans l’émission « Dit Was Het Weekend » d’ESPN.

« Avec Van Rooij, ce sont vraiment deux arrières que l’on peut regarder jouer pendant tout le match », commence Vink. « Il se passe toujours tellement de choses. Il ne s’arrête jamais, il est tout simplement toujours en mouvement. »

« Il sent le jeu, il anticipe et se dit : “Si je démarre maintenant, le ballon viendra vers moi.” Il pèse son poids en or pour le FC Twente. » Très actif, Rots a joué un rôle clé sur le quatrième but, inscrit par son frère aîné Daan.

Reste un axe d’amélioration, souligne Vink : « Son jeu défensif et sa concentration dans sa propre moitié de terrain doivent encore progresser s’il veut franchir un cap. »

Kenneth Perez partage cet avis et salue également le talent du jeune Tukkers. Vink compare rapidement Rots à d’autres latéraux néerlandais, tels Anass Salah-Eddine et Devyne Rensch, partis tenter leur chance en Italie : « Ce sont des joueurs plutôt respectés aux Pays-Bas, mais ils ne jouent presque pas là-bas, car leur niveau défensif ne correspond peut-être pas aux attentes des clubs. » Vink estime donc que Rots doit rester au moins une saison supplémentaire à Twente.

Perez ne voit pas l’Italie comme la prochaine étape idéale ; il estime qu’un transfert en Espagne lui conviendrait mieux, tout en reconnaissant que Rots doit d’abord rester aux Pays-Bas. « Je le vois bien en Espagne. Il est encore au début de sa carrière, mais quel talent ! Il partira, c’est certain. On ne pourra pas le retenir. »

Pour conclure, Perez félicite également le défenseur de Twente, Ruud Nijstad. Un transfert semble désormais inévitable pour le joueur. « Ces clubs ne veulent pas attendre. Ils veulent recruter à la fois le joueur et Nijstad », conclut-il.