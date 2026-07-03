Ken : « Cette saison dépasse tout ce que j’ai réalisé au cours de ma carrière. »

Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, estime vivre actuellement la meilleure période de sa carrière. Il espère poursuivre sur sa lancée et battre de nouveaux records cette saison.

Il avait déjà sauvé les espoirs anglais lors de la Coupe du monde mercredi dernier, en inscrivant un doublé tardif qui a permis à l’équipe de l’entraîneur Thomas Tuchel de renverser la vapeur face à la République démocratique du Congo et de s’imposer 2-1, qualifiant ainsi les « Three Lions » pour les huitièmes de finale où ils affronteront le Mexique, l’un des pays hôtes de la compétition.

Grâce à son but inscrit à la 86e minute, l’attaquant anglais a porté son total à 72 réalisations avec le Bayern Munich et la sélection anglaise lors de la saison 2025-2026, un exploit historique qui le place juste derrière le record légendaire de Lionel Messi, auteur de 82 buts lors de la saison 2011-2012.

Dans une interview accordée à l’émission officielle de la sélection anglaise, l’attaquant de 32 ans a confié à ESPN : « Marquer 72 buts jusqu’ici cette saison, et espérer en ajouter d’autres, représente une progression d’environ 20 unités par rapport à mon meilleur total précédent, même si j’ai déjà connu de très bonnes saisons. »

Le capitaine de l’Angleterre, qui avait déjà permis au Bayern Munich de conserver son titre de champion d’Allemagne et de remporter la Coupe d’Allemagne grâce à 61 réalisations sur les terrains allemands avant la Coupe du monde, a ajouté : « J’ai connu des moments exceptionnels au cours de ma carrière, mais en l’état actuel des choses, je peux affirmer être au sommet de ma forme chaque fois que je mets un pied sur la pelouse. »

Kane a ajouté avec assurance : « Quelle que soit la situation ou l’occasion qui se présente, j’ai toujours l’impression d’être capable de marquer. Je pense qu’un ensemble de facteurs positifs s’est combiné au moment idéal. »

Le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre a également rappelé les exigences des grands tournois : « Quand on participe à une grande compétition, il faut un peu de chance et être au meilleur de sa forme physique, ce qui n’est pas toujours facile après des saisons éprouvantes ; je suis donc très reconnaissant de la façon dont les choses se sont déroulées cette année. Pour moi, seul le prochain match compte. Je suis dans un excellent état d’esprit et j’attends la prochaine rencontre avec impatience. C’est bien que les matchs s’enchaînent rapidement maintenant. »