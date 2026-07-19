Mario Alberto Kempes, légende du football argentin, estime que l’Albiceleste est la grande favorite pour remporter la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol AS, l’ancien attaquant, qui avait guidé l’Albiceleste vers le sacre en 1978 tout en terminant meilleur buteur du tournoi, a partagé ses souvenirs de la finale et livré son analyse sur la possible affiche face à l’Espagne en 2026.

Interrogé sur la finale, il a confié : « D’abord, il faut se dire que tout a été bien fait jusqu’ici, mais pour l’emporter il faudra donner le maximum, car c’est le dernier match, celui qui décide de tout, qui peut vous porter au sommet ou vous laisser à la deuxième place. Gagner la Coupe du monde n’est pas facile, et le refaire l’est encore moins. L’Argentine a une chance d’y parvenir, et pour moi, c’est la grande favorite. Si Messi soulève le trophée, ce sera comme toucher le ciel : il n’y a pas de plus grand exploit que cela. »

Interrogé sur la différence entre une rencontre ordinaire et une finale, il a ajouté : « On ne peut pas aborder cela comme un match comme les autres : c’est une finale, et les finales sont toujours compliquées. Il y a beaucoup de tension, les enjeux sont énormes, et il faut savoir comment les aborder. »

« Je suis argentin, le public espagnol m’a accueilli à bras ouverts, tout comme celui de Valence bien sûr, mais en tant qu’Argentin, je serai toujours du côté de l’Argentine. Je m’attends à une rencontre très animée, car les deux équipes excellent dans la possession. La pression sera intense des deux côtés et aucune ne laissera l’autre sortir facilement, car le pressing sera très haut. Au final, l’équipe qui se retrouvera sous pression défensif souffrira, qu’il s’agisse de l’Argentine ou de l’Espagne, mais ce sera un match formidable. »

Concernant ses pronostics pour la finale de la Coupe du monde, il a déclaré : « L’Argentine a traversé de nombreuses difficultés, car elle a dû renverser la situation lors de trois matchs, ce qui prouve qu’elle sait souffrir et revenir au score. De son côté, l’Espagne a fait la différence dans le temps réglementaire, gagnant deux rencontres dans les dernières minutes, ce qui promet un match très équilibré. Mais je donne un léger avantage à l’Argentine, car elle sait renverser la vapeur quand il le faut. »

Concernant le niveau affiché par Lionel Messi dans ce tournoi, Kempes a déclaré : « Je pense que personne ne s’y attendait, moi compris. Je pensais qu’il devrait négocier son temps de jeu avec l’entraîneur, mais il vit une seconde jeunesse, et c’est formidable pour lui. Il joue dans un championnat moins exigeant que les ligues européennes, où la pression est permanente. À Miami, il peut souffler et passer du temps avec sa famille, ce qui l’a amené au tournoi en pleine forme, avec un enthousiasme et une motivation évidents. »

Kemps a conclu : « L’Espagne possède de solides atouts : des joueurs de grande classe capables de bien manier le ballon et un milieu de terrain redoutable. Elle a marqué peu de buts, mais en a également peu encaissé ; elle sera donc un adversaire très redoutable. »