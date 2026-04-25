Kees Smit fait à nouveau la une en Espagne, cette fois-ci en raison de ses déclarations après le match Go Ahead Eagles - AZ (0-0). Devant la caméra d'ESPN, il a en effet déclaré qu'il « aurait le temps de négocier » pendant son séjour à Barcelone.

« On aimerait bien vivre une telle fête chaque semaine, mais ce n’est malheureusement pas possible », explique Smit. « Il est temps de revenir à la normale. Nous avons savouré ces derniers jours, mais il nous reste encore trois matchs, donc nous allons simplement reprendre le cours habituel des choses. »

Impossible toutefois de passer aussitôt à autre chose : le groupe part aussitôt en stage à Barcelone. « C’est la dernière occasion de festoyer avant d’enchaîner avec le prochain match », sourit-il.

Le journaliste d’ESPN Sjors Blaauw lui fait alors remarquer que sa présence à Barcelone risque de nouveau d’alimenter les unes des journaux espagnols. « Oui, peut-être, je ne sais pas », répond le jeune talent. « Est-ce qu’il restera du temps pour négocier là-bas ? Le manager de l’équipe en a déjà plaisanté… »

« Je compte bien profiter de mon séjour. Mais s’ils veulent négocier, je suis tout à fait partant ; j’ai le temps pour ça », sourit Smit. Cette déclaration a immédiatement fait le tour des médias espagnols, sous le charme de ce jeune talent. On évoque déjà, avec prudence, une possible bataille de transferts entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Interrogé peu après par ESPN, l’entraîneur Leeroy Echteld a coupé court aux spéculations : « Il a dit ça ? Pour l’instant, il reste avec nous. »

Enfin, interrogé sur la présence supposée de recruteurs de l’AC Milan lors de la finale de la Coupe pour observer son coéquipier Sven Mijnans, Smit acquiesce : « Je comprends tout à fait, car c’est un très bon joueur. C’est aussi un beau club, donc s’il peut y aller… Ce serait formidable », conclut-il.