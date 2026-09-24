Kees Smit espère pouvoir rapidement retrouver l’équipe des Pays-Bas, comme il l’a indiqué dans un entretien accordé à Voetbal International. Même si ce n’est absolument pas une punition de figurer dans la sélection des Espoirs néerlandais, une convocation du sélectionneur Xavi Hernández constitue l’objectif pour la prochaine période.

Lors de sa toute première conférence de presse en tant que sélectionneur, Xavi a indiqué, après une question de Valentijn Driessen, qu’il suivait de près les performances de Smit. « Hier et aujourd’hui, nous avons supervisé Kees Smit », a déclaré Xavi il y a un mois. « Nous verrons bien. »

Au final, Xavi a donc décidé de ne pas convoquer Smit, mais l’immense talent de l’AZ considère malgré tout comme un compliment que le sélectionneur parle de lui. « C’est bien qu’il me garde aussi à l’œil. Si je continue à faire les choses du mieux possible, j’espère pouvoir revenir là-bas moi aussi », a-t-il lancé avec un message limpide.

Le milieu de terrain de 20 ans est conscient qu’il faut encore que plusieurs choses changent. « À l’heure actuelle, ce n’est pas encore suffisant. Je le sais moi-même. Mais j’ai le sentiment que cela ira mieux dans la période à venir. Il le faut aussi », a déclaré Smit, qui a souffert de douleurs à l’aine au début de la saison.

Une place dans la sélection des Espoirs néerlandais est donc ce à quoi Smit doit se contenter pour le moment. Ce n’est absolument pas une punition, estime-t-il lui-même. « C’est toujours un honneur d’être ici. C’est malgré tout un honneur de pouvoir jouer pour les Espoirs néerlandais, donc c’est tout simplement agréable. »

Un retour en équipe des Pays-Bas constitue donc pour l’instant l’objectif principal de Smit. Le milieu de terrain se concentre entre-temps pleinement sur son développement à l’AZ, où il évolue toujours malgré l’intérêt venu des Pays-Bas et de l’étranger.

« Au début du mercato, je m’attendais bien à partir », reconnaît-il honnêtement à ce sujet. « Mais en réalité, rien n’est jamais arrivé. Cela ne m’a pas dérangé de rester à l’AZ, et cela ne me dérange toujours pas. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et je m’y sens tout simplement à ma place. »