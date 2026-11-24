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Une soirée aux émotions contrastées pour Florian Kastenmeier. Le gardien allemand a été préféré à son compatriote Tjark Ernst face au FC Porto, mais cela n'a pas suffi à éviter la défaite 0-1.

« Demain (mercredi, NDLR), je pourrai peut-être me réjouir de mes débuts. Mais pour l'instant, le résultat est surtout décevant », soupire Kastenmeier après la rencontre au micro de Ziggo Sport.

« Je pense que nous méritions mieux qu'une défaite », estime le gardien de Feyenoord, déçu. « Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous avons manqué de réussite à la finition. C'est surtout très décevant. »

Kastenmeier a appris lundi de la bouche de l'entraîneur Giovanni van Bronckhorst qu'il serait titulaire contre Porto. « J'ai beaucoup d'expérience. Mais c'est bien sûr une soirée particulière. Au fond, cela reste onze contre onze avec deux buts. »

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« Dans les semaines à venir, cette soirée prendra peut-être une dimension particulière, mais pendant la préparation, c'était simplement un match comme les autres », poursuit Kastenmeier, qui trouvait Feyenoord surtout attractif en raison de sa participation à la Ligue des champions.

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« Mais quand je suis concentré, je vois cela comme un match normal », insiste Kastenmeier, pragmatique. « Mes débuts étaient corrects. Je peux encore mieux faire avec le ballon, mais cela s'améliorera dans les semaines à venir. »

« C'est assez bien pour des débuts », juge l'Allemand après cette courte défaite en Europe. « Quand nous jouons bien collectivement, l'ambiance à De Kuip est vraiment formidable. Mais il ne s'agit pas de moi, car c'était une performance d'équipe. »

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Kastenmeier prévoit de discuter cette semaine avec Ernst, son concurrent écarté. « Nous avons de bonnes relations et nous réglerons cela en professionnels. »

« Hier (lundi, NDLR), nous ne nous sommes pas parlé parce que nous préparions ce match. Nous discuterons encore et reviendrons aussi ensemble sur la rencontre. Nous avons quatre très bons gardiens ici et chacun mérite de jouer. Maintenant, c'est mon tour », conclut Kastenmeier.