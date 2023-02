Karim Benzema trop vieux pour le Real Madrid ? La surprenante réponse

Le Real Madrid a tiré plus que ce qu'il aurait pu espérer de ses vétérans ces dernières saisons, mais pour combien de temps encore ?

Lorsqu'on lui a demandé si l'âge entrait en ligne de compte dans ses décisions, Carlo Ancelotti a donné une excellente réponse.

La genèse de la question est venue de la retraite de Sergio Ramos en Espagne, qui a laissé entendre que son âge était un problème pour le nouvel entraîneur Luis de la Fuente.

Cependant, Ancelotti a déclaré ne pas y prêter trop d'attention.

"La question de l'âge est la même que celle de la jeunesse. Si un footballeur réussit, vous n'avez pas besoin de regarder son passeport".

"Si un joueur a 16 ans et fait le travail... eh bien, il devra jouer. Si un joueur a 17 ans et qu'il ne fait pas l'affaire, alors il ne devra pas jouer. C'est la même chose que si un joueur a 35, 36 ou 37 ans. Vous devez évaluer ce qui se passe sur le terrain tous les jours, évaluer si un joueur va bien ou pas. C'est notre travail et l'âge, pour le meilleur ou pour le pire, ne peut pas être un élément avec lequel on prend une décision."

"Parfois, on dit que je n'utilise pas l'académie et à l'époque, j'ai mis un gardien de but qui avait 16 ans. C'était Bufffon, qui avait 16 ans. Pourquoi ? Il était très bon, meilleur que les autres et c'est pour cela qu'il a joué. Maldini s'entraînait une fois par semaine et jouait parce qu'il était le meilleur de tous."

Que le meilleur joue !

Les Blancos continuent de tirer le meilleur de Luka Modric et de Toni Kroos, même si Karim Benzema a eu des problèmes de blessure cette saison.

Les deux premiers ont peut-être connu des creux dans la saison, mais le fait est qu'aucun joueur n'est à son meilleur niveau pendant toute la saison, comme l'a illustré Fede Valverde en janvier également.