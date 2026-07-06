L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde à l'issue d'un match extrêmement spectaculaire. L'équipe entraînée par Thomas Tuchel a battu le Mexique, pays hôte, sur le score de 2-3 à l'Estadio Azteca, malgré l'exclusion de Jarell Quansah et une ultime offensive des locaux. Jude Bellingham a ouvert le score juste avant la mi-temps, puis Harry Kane a transformé un penalty décisif en seconde période. Le Mexique a également converti sa tentative sur penalty, mais a finalement échoué à égaliser. L’Angleterre défiera la Norvège en quarts de finale.

Le huitième de finale a débuté avec une heure de retard en raison d’un violent orage au-dessus de Mexico, qui a entraîné le report du coup d’envoi. Dans l’ambiance électrique de l’Estadio Azteca, le Mexique a ensuite démarré en trombe, comme prévu. L’Angleterre a eu du mal à suivre le rythme élevé et s’en est sortie de justesse dès l’entame lorsque Jordan Pickford a réalisé un arrêt réflexe sur une tête puissante de Raúl Jiménez. De l’autre côté, Bukayo Saka manquait la première véritable occasion anglaise, son contrôle le trahissant alors qu’il se présentait face au gardien Raúl Rangel.

Bien que le Mexique ait dominé la possession et se soit créé les meilleures occasions, l’Angleterre a frappé sans pitié en milieu de première période. À la 36^e minute, Declan Rice a lancé une contre-attaque rapide, conclue par un centre millimétré du droit de Bukayo Saka. Harry Kane a intelligemment laissé passer le ballon, permettant à Jude Bellingham de marquer facilement le 0-1 au second poteau.

Moins de deux minutes plus tard, le Mexique a encaissé un nouveau coup dur. L'Angleterre a récupéré le ballon dès la remise en jeu, Kane a gardé une vue d'ensemble et a servi Bellingham. Le milieu de terrain s'est montré physiquement trop fort pour son adversaire direct et a inscrit le 0-2 à bout portant, permettant ainsi à l'Angleterre de renverser complètement la situation en l'espace de deux minutes.

Le Mexique n’a toutefois pas abdiqué et a réduit l’écart juste avant la mi-temps. Un coup franc dangereux de Roberto Alvarado, mal repoussé par Ezri Konsa, a permis à Julián Quiñones de réduire le score juste avant la mi-temps. Dans le temps additionnel, Pickford a dû s’illustrer à deux reprises, tandis que Bellingham, auteur d’une intervention défensive cruciale, a empêché le Mexique de regagner les vestiaires sur un score de parité.

Après la pause, les Three Lions ont de nouveau bien démarré. Nico O’Reilly a rapidement tiré sur le poteau et, peu après, Saka a manqué une occasion en or de rétablir l’écart de deux buts. Ce troisième but anglais est finalement tombé à la 60e minute. Anthony Gordon a été servi après une longue passe prolongée par Kane, puis le gardien Raúl Rangel est arrivé trop tard et a percuté Gordon. L’arbitre Alireza Faghani indiqua le point de penalty : Kane, calme et concentré, transforma la sentence (1-3).

Le match a toutefois basculé à nouveau lorsque Quansah a été expulsé à la 54^e minute, après intervention du VAR. Sur un tacle glissé appuyé, le défenseur a d’abord touché le ballon avant d’heurter violemment le tibia de Jesús Gallardo. Le Mexique a alors profité de sa supériorité numérique et a obtenu un penalty après intervention du VAR, suite à un duel entre Kane et Brian Gutiérrez. Jiménez a transformé la sentence, relançant complètement le suspense (2-3).

Dans les dernières minutes, le Mexique a lancé une offensive massive avec quatre attaquants, tandis que Tuchel a replié son équipe et tenté de conserver son avance en alignant des défenseurs supplémentaires. L’Angleterre a résisté à une série de corners et de centres, au cours desquels Djed Spence et Dan Burn, qui faisait ses débuts en Coupe du monde, ont réalisé des interventions décisives.

Sous une pression immense, les Anglais ont tenu bon et se sont qualifiés pour les quarts de finale à dix contre onze. Ils y affronteront la Norvège, qui a créé la surprise plus tôt dans la journée en éliminant le Brésil 2-1.