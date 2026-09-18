Kane écrit l'histoire en Allemagne : 100 buts et un nouveau record

L'attaquant anglais Harry Kane a continué d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du championnat allemand, après avoir inscrit son centième but dans la compétition lors du match de son équipe, le Bayern Munich, actuellement en cours face à son hôte, l'Union Berlin, au stade « Allianz Arena », pour le compte de la quatrième journée de Bundesliga.

Le géant bavarois a terminé la première période en tête sur un score vierge de trois buts ; Kane a en effet réussi à ajouter le deuxième but à la 39e minute sur un penalty obtenu par son coéquipier Michael Olise, que le capitaine anglais a transformé avec brio en frappant puissamment sur la droite du gardien.

Selon le réseau international de chiffres et de statistiques « Squawka », Kane est devenu le joueur le plus rapide de l'histoire du championnat allemand à atteindre les 100 buts, réalisant ce chiffre prodigieux en seulement 98 matches, dépassant ainsi toutes les légendes de la compétition à travers son histoire.

Le buteur anglais vit une ère dorée exceptionnelle avec le Bayern Munich depuis son arrivée à l'été 2023 en provenance de Tottenham ; il a conduit l'équipe bavaroise vers les podiums de consécration avec deux titres de champion d'Allemagne et deux Supercoupes d'Allemagne, en plus du titre en Coupe d'Allemagne.

Sur le plan individuel, Kane a imposé sa domination absolue sur les récompenses ; en trônant au sommet des buteurs du championnat allemand lors des trois dernières saisons consécutives, en étant sacré joueur de la saison en Bundesliga pour l'année (2024-2025), sans oublier l'obtention du Soulier d'or de meilleur buteur en Europe lors des saisons (2023-2024) et (2025-2026).

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