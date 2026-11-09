Kane écarté : Messi et Hakimi en tête de l'équipe type FIFPro 2026

La Fédération internationale des footballeurs professionnels « FIFPro » a dévoilé, ce lundi, le onze idéal de l'année 2026.

Selon le site officiel de la FIFPro, Harry Kane, la star du Bayern Munich et lauréat du Ballon d'Or cette année, a été écarté des sélections.

Le onze idéal au complet se présente comme suit :

Gardien de but : David Raya (Arsenal, Espagne).

Ligne défensive : Pau Cubarsí (Barcelone, Espagne) - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroc) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal).

Milieu de terrain : Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre) - Rodri (Manchester City/Barcelone, Espagne) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal).

Ligne offensive : Erling Haaland (Manchester City, Norvège) - Kylian Mbappé (Real Madrid, France) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentine) - Lamine Yamal (Barcelone, Espagne).

Comment s'est déroulé le processus de vote ?

Les footballeurs professionnels de 75 pays ont exprimé leurs votes via une plateforme numérique sécurisée, mise en place par la FIFPro en collaboration avec les syndicats de joueurs qui en sont membres.

Concernant le onze mondial masculin de la FIFPro, les joueurs ont été évalués sur la base de leurs performances au cours de la période allant du 4 août 2025 au 19 juillet 2026 inclus. La participation à au moins 30 matchs officiels durant cette période était requise pour être en lice pour une place dans le onze.

Chaque votant a choisi trois joueurs qu'il estimait avoir offert les meilleures prestations à chacun des quatre postes, à savoir gardien de but, défense, milieu et attaque.

Le gardien de but, les trois défenseurs, les trois milieux et les trois attaquants ayant obtenu le plus grand nombre de voix à leur poste ont décroché une place dans le onze mondial.

Quant à la dernière place, elle est revenue à un autre joueur de champ, qui a recueilli le plus grand nombre de voix parmi les joueurs restants.