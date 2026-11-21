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L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a brisé le silence après sa grave blessure à la cheville et a adressé un message depuis son lit d'hôpital, à l'issue de son opération.

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Le Bayern Munich affrontait Cologne vendredi à l'Allianz Arena, et Kane s'est blessé à la 15e minute en tentant de reprendre un centre de Michael Olise : le défenseur de Cologne Joel Schmied a touché le ballon le premier avant de percuter sa jambe d'appui.

Le lauréat du Ballon d'Or, qui avait déjà souffert de problèmes à la cheville par le passé, a tenté de poursuivre malgré la blessure, mais il a fini par céder à la douleur. Après avoir fait signe au banc, il a quitté la pelouse en boitant, soutenu par deux kinésithérapeutes, avant de quitter le stade avec des béquilles à l'issue du match nul 1-1.

Les examens réalisés après la rencontre ont confirmé que l'attaquant de 33 ans souffre d'une entorse haute de la cheville touchant le ligament tibio-fibulaire, ce qui le privera de terrain pendant plusieurs mois.

Kane a subi avec succès une opération pour soigner la déchirure du ligament, et a écrit sur son compte Instagram depuis son lit d'hôpital : « Ce sont les aléas de la vie ! Je suis naturellement très frustré par cette blessure, mais comme toujours, c'est une occasion de faire preuve de résilience et de progresser en vue de 2027. »

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Il a ajouté : « Je reviendrai frais et prêt pour la phase décisive de la saison ! “Les moments difficiles ne durent pas, les personnes fortes, si”, c'est une citation que j'ai entendue de la bouche de mon ami Julian Edelman, ancien joueur de football américain. Merci à tous pour vos messages ! Tout va bien. »

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De son côté, le Bayern Munich a confirmé la réussite de l'opération et annoncé que Kane serait absent « pendant les prochains mois », en lui souhaitant un prompt rétablissement.

Cette blessure signifie que Kane manquera des rencontres importantes avec son club, et peut-être avec sa sélection. En cas de retour à la mi-février ou à la fin février, il manquera le reste de la phase de ligue de la Ligue des champions, dont le match face à Manchester United le 20 janvier.

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L'attaquant anglais devrait également manquer des affiches compliquées en Bundesliga, notamment le match contre le Bayer Leverkusen.

Kane se lance aussi dans une course contre la montre pour être présent lors des deux matchs décisifs de l'Angleterre en quarts de finale de la Ligue des nations face à la Norvège, qui débuteront le 27 mars prochain. Sa participation reste très incertaine.

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Cette blessure met un coup d'arrêt à la série de succès du buteur de l'Angleterre, sacré Ballon d'Or en octobre dernier, qui a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2029 et compte cette saison 10 buts et 10 passes décisives en 16 matchs officiels avec son club.

En début de mois, après la signature de son nouveau contrat, Kane avait exprimé son attachement à son club : « Je me sens vraiment chez moi au Bayern Munich. J'aime le club, les supporters et la ville de Munich. Nous avons une équipe formidable et un entraîneur exceptionnel, Vincent Kompany, et je suis très fier d'appartenir à ce club. »

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Et de conclure : « Toute ma famille est très heureuse ici, et je tenais à rester. Je me tourne désormais vers l'avenir et je veux remporter encore plus de titres avec ce grand club. »