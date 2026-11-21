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Kaiserslautern - Dynamo Dresde : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 12 22 nov. 2026 - 07:30 Fritz Walter Stadion

Le 1. FC Kaiserslautern reçoit le Dynamo Dresde au stade Fritz-Walter, à Kaiserslautern, en 2. Bundesliga. Les deux clubs occupent des positions très différentes au classement, ce qui rend cette rencontre particulièrement intéressante.

Kaiserslautern occupe actuellement la quatrième place et fait partie des équipes les plus régulières dans la course à la montée. L’entraîneur Torsten Lieberknecht a récemment apporté de la structure et des résultats au club du Betzenberg.

Le Dynamo Dresde, en revanche, lutte contre la relégation à la seizième place. Thomas Stamm et le SGD sont sous pression pour prendre des points à l’extérieur, une tâche qui s’annonce tout sauf facile à Kaiserslautern.

Les Diables rouges ont remporté trois de leurs quatre derniers matches de championnat et affichent une belle forme. Dresde arrive après une victoire en amical contre le Dukla Prague, mais n’a gagné qu’un seul de ses trois derniers matches de championnat.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion télévisée et le streaming pour suivre le match en direct.

L’actualité de la semaine : où en sont Kaiserslautern et le Dynamo Dresde ?

Kaiserslautern aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès en championnat est une victoire 0-1 à l’extérieur contre Osnabrück. Il avait auparavant subi une défaite 0-3 contre le Hertha Berlin, son seul faux pas dans cette série. Au total, Kaiserslautern a marqué cinq buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches.

Le Dynamo Dresde a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, dont une nette victoire 3-0 contre Greuther Fürth en championnat. Plus récemment, le SGD a battu le Dukla Prague 2-0 en amical. En 2. Bundesliga, Dresde a toutefois perdu deux de ses trois dernières rencontres, dont une sur le score de 3-0 contre Holstein Kiel.

Kaiserslautern - Dynamo Dresde : compositions

Kaiserslautern - Dynamo Dresde : forme du moment

Kaiserslautern - Dynamo Dresde : bilan des confrontations directes

Kaiserslautern - Dynamo Dresde : les classements