Juventus : Spalletti veut Miranda dès janvier

Déjà 6 passes décisives en ce début de championnat : un bilan qui fait de lui le meilleur passeur de Serie A et qui a convaincu la Juventus de miser sur lui lors du prochain mercato, selon Tuttosport. Un profil qui plaît particulièrement à Luciano Spalletti, à la recherche d’un joueur de couloir gaucher capable d’apporter de la qualité, de la percussion et des solutions offensives. Mais la concurrence est bien présente : Newcastle, en Premier League, et l’AC Milan s’intéresseraient aussi au joueur. Le club milanais avait eu par le passé l’occasion de le recruter libre, sans concrétiser l’opération.

De son côté, Bologne prend les devants. Le contrat de Miranda expire en 2028 et le club a déjà entamé des discussions pour le prolonger, sans toutefois parvenir à un accord. Une situation qui pourrait offrir une occasion à la Juventus sur le marché des transferts, notamment en vue de l’été prochain.

Mais il faut aussi garder un œil sur le mercato hivernal : la Juventus pourrait devancer la concurrence et tenter sa chance dès janvier. Miranda est le profil que recherche Spalletti : la Juventus observe, Bologne cherche à le prolonger et le mercato pourrait s’animer.