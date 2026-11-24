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Luciano Spalletti l’a dit et répété à plusieurs reprises. Mais l’entendre le redire après une large victoire 4-0 au cours de laquelle ses deux avant-centres ont marqué donne encore plus de poids à ses propos : il veut un véritable numéro 9 pour sa Juventus, un avant-centre à l’ancienne qui lui permette de tirer parti des nombreux joueurs de couloir à sa disposition et aide l’équipe à sortir le ballon depuis l’arrière.

La demande adressée à Carnevali et Massara est urgente en vue de janvier. Parmi les nombreux noms que l’entraîneur toscan pousse et étudie, l’un pourrait avoir la préférence du technicien comme du club, en raison des relations entre les parties, de son profil et des possibilités qu’offre le dossier : Gianluca Scamacca.

LES MOTS DE SPALLETTI : Après le match contre Venezia, Spalletti est revenu sur la question de l’avant-centre, expliquant la nécessité de disposer d’un point d’appui offensif aux caractéristiques précises. L’entraîneur a souligné que Kolo Muani devait aussi apprendre à tenir le rôle d’attaquant axial, tout en reconnaissant que le Français était plus à l’aise lorsqu’il partait de la gauche.

« Kolo Muani a de la vitesse, du physique et de l’endurance, donc il peut aussi jouer en pointe. Nous avons besoin d’un joueur à ce poste parce que nous n’en avons pas acheté. Je le remettrai là, car dans le football moderne, il faut quelqu’un qui joue dos au but. »



Il réclame un attaquant capable d’occuper l’axe, de jouer dos au but, de protéger le ballon et de permettre à l’équipe de remonter sur le terrain. Un besoin également lié à la composition de l’effectif, riche en joueurs offensifs de couloir.

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LE PROFIL RECHERCHÉ : POURQUOI KOLO MUANI ET WOLTEMADE NE CONVIENNENT PAS : Comme Spalletti l’a lui-même expliqué, Kolo Muani n’a pas les caractéristiques idéales pour occuper durablement le poste d’avant-centre. Paradoxalement, le Français est même meilleur lorsqu’il peut partir d’un côté, attaquer les espaces et exploiter sa vitesse. Il éprouve davantage de difficultés lorsqu’il doit recevoir le ballon dos au but et servir de point d’appui dans l’axe.



Malgré son gabarit, Woltemade présente lui aussi un profil différent : c’est un joueur technique, capable de participer à la construction du jeu et de combiner avec ses coéquipiers, mais la défense de l’espace et le jeu de tête ne sont pas ses principaux points forts, comme il l’a lui-même déclaré à plusieurs reprises. Spalletti a plutôt besoin d’un avant-centre capable de jouer des coudes, de mobiliser les défenseurs centraux adverses et de devenir un point d’appui pour ses coéquipiers.

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SCAMACCA EN TÊTE DE LISTE : Parmi les nombreux joueurs associés à la Juventus, Gianluca Scamacca semble aujourd’hui le mieux répondre aux attentes de l’entraîneur, comme le rapportent le Corriere dello Sport et Tuttosport. L’attaquant de l’Atalanta a besoin de se relancer après un début de saison perturbé par des problèmes physiques, tandis que Nikola Krstovic lui a de fait pris sa place de titulaire. C’est aussi un pur numéro 9, encore relativement jeune et susceptible de conserver une valeur sur le marché des transferts. Il pourrait également être utile à la Nazionale et possède les qualités recherchées par Spalletti : la frappe, le jeu aérien, la puissance physique et la capacité à protéger le ballon.

Reste la faisabilité de l’opération. Les nombreuses transactions conclues, moins entre les dirigeants, puisque Giuntoli ne s’est pas séparé en bons termes de la Juventus mais doit forcément tenir compte des opportunités du marché, qu’entre les propriétaires de la Juventus et de l’Atalanta, pourraient favoriser la mise en place d’un accord financièrement viable. Les Percassi ont toujours voulu tirer des sommes importantes de leurs talents. Mais un prêt assorti d’une option d’achat à lever en fin de saison, éventuellement obligatoire en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, pourrait convenir à tout le monde : à la Juventus, compte tenu des contraintes du fair-play financier de l’UEFA ; à l’Atalanta, qui permettrait au joueur de retrouver de la valeur loin de Bergame, où il ne parvient pas à briller ; et à Scamacca, qui se mettrait à l’épreuve dans un grand club.

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LES ALTERNATIVES : Par son profil et sa situation, Scamacca reste le nom qui semble faire le plus consensus entre Spalletti et le club. Selon le Corriere dello Sport, l’avant-centre de l’Atalanta était, aux yeux de Spalletti, un profil « dessiné par ordinateur ». Mais cette formule, qui date déjà, peine à se concrétiser. La Juventus dispose donc aussi d’autres pistes.

Alexander Sorloth est une possibilité, même si ses 31 ans et la perspective d’un investissement important ne rendraient pas son recrutement définitif attrayant pour le club. La piste menant à Folarin Balogun est plus compliquée : Monaco l’évalue à environ 50 millions, une somme hors de portée de la Juventus pour janvier. Il y a aussi Varela, de Monza, pour lequel la concurrence est désormais très forte et dont la valeur, déjà estimée à environ 35 millions, ne cesse de grimper, tout comme son total de buts. Enfin, pour Joshua Zirkzee, il reste à savoir quelle sera la position du nouvel entraîneur de Manchester United, Pochettino, et si son départ sera autorisé.