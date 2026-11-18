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Alors que la Juventus envisage de recruter un nouvel avant-centre en janvier, Jeff Ekhator trépigne d’impatience. Désormais pleinement remis de sa blessure, il s’est illustré avec les moins de 21 ans et pourrait bientôt être titularisé. L’ancien joueur du Genoa fait aussi l’objet d’une comparaison flatteuse.

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Pour Jeff Ekhator, passer du Genoa à la Juventus a représenté un changement bien plus profond qu’un simple transfert d’un club à l’autre. Le jeune attaquant s’est soudain retrouvé propulsé dans un tout autre environnement, marqué par des attentes élevées et une pression difficile à gérer. Porter le maillot de la Juventus signifie faire face chaque jour à d’importantes responsabilités, surtout lorsqu’on arrive encore très jeune et avec une expérience limitée dans l’élite. Ekhator a dû rapidement apprendre à vivre avec ces nouvelles sensations.

Son recrutement a été l’une des premières opérations marquantes de la gestion Carnevali, donnant un signal concret de la direction prise par le club. L’objectif était de miser sur un joueur italien, jeune et doté de grandes qualités techniques, athlétiques et tactiques. Pour s’attacher ses services, la Juventus a investi 16 millions d’euros, auxquels s’ajoutent deux millions de bonus. Une somme considérable, surtout sachant que le jeune joueur n’avait inscrit que quatre buts en Serie A avec le Genoa. Un investissement qui a inévitablement accru les attentes à son égard.

Quitter l’environnement du Genoa, où il s’était senti protégé et valorisé, n’a pas été facile. Dire adieu à Pegli et s’habituer au quotidien de la Continassa. Deux problèmes physiques sont aussi venus compliquer son intégration pendant la préparation estivale. La première blessure est survenue à la mi-juillet, lors d’un match amical contre Bâle, lorsqu’une accélération l’a contraint à s’arrêter. La seconde est arrivée fin août, peu après son retour dans le groupe.

Ces arrêts répétés ont ralenti son adaptation, l’obligeant à regarder ses coéquipiers depuis les tribunes sans pouvoir contribuer directement aux performances de l’équipe. Pendant plusieurs semaines, le jeune attaquant a traversé une période difficile, attendant la bonne occasion de montrer sa valeur. Le tournant est intervenu lors du déplacement sur le terrain de l’AZ Alkmaar, quand la Juventus a décidé de l’inscrire au dernier moment sur sa liste UEFA à la place de Manuel Locatelli, blessé. Il n’a pas réussi à donner le meilleur de lui-même durant les quelques minutes disputées aux Pays-Bas, mais a ensuite montré des signes nettement plus encourageants.

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Sa prestation contre la Fiorentina a permis d’entrevoir certaines des qualités qui ont convaincu la Juventus de miser sur lui. Ekhator a montré une bonne présence physique, du dynamisme et une capacité à attaquer les espaces, tout en prouvant qu’il savait protéger le ballon lorsque c’était nécessaire. Entre-temps, le sélectionneur des moins de 21 ans, Baldini, s’est entretenu avec Luciano Spalletti avant de rappeler Ekhator après sa blessure. L’entraîneur de la Juventus a approuvé cette décision, jugeant important de lui donner d’autres occasions de retrouver le rythme de la compétition. Son passage en sélection italienne des moins de 21 ans s’est révélé particulièrement positif, surtout lors du match contre la Belgique disputé à Livourne.

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Face aux Belges, Ekhator a justement été au cœur d’une action décisive : il a obtenu un penalty, puis a choisi de le tirer lui-même. En le transformant, il a contribué à porter le score final à 2-2, ce qui lui a donné un précieux regain de confiance. Baldini a lui aussi tenu des propos très positifs à son sujet, soulignant ses qualités et sa maturité : selon le sélectionneur, c’est un joueur particulièrement fort, capable de lire les situations de jeu avec lucidité et désireux de progresser sans cesse. Un avis qui renforce encore les attentes de la Juventus.

Une phase importante de la saison s’ouvre désormais pour Ekhator, qui pourrait trouver davantage de place dans la rotation de Spalletti. Le prochain match contre Venise pourrait lui offrir l’occasion d’entrer en cours de jeu, tandis qu’une titularisation est possible pour le rendez-vous européen suivant contre l’Omonia, selon Tuttosport . La Ligue Europa pourrait devenir le cadre idéal pour lui permettre d’acquérir de l’expérience et de montrer qu’il peut évoluer à ce niveau. Les rencontres suivantes contre l’Hapoel Beer Sheva, ainsi que les matches de championnat et de Coupe d’Italie, pourraient aussi être de précieuses occasions de convaincre définitivement l’entraîneur.

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La question de son avenir reste néanmoins ouverte, surtout à l’approche du mercato hivernal. La Juventus sait qu’elle doit ajouter à son effectif un avant-centre plus expérimenté, capable de se montrer plus efficace dans les derniers mètres et d’apporter des solutions immédiates. La situation d’Ekhator sera donc examinée attentivement dans les prochaines semaines. Le jeune joueur pourrait rester à Turin et gagner progressivement une place plus importante dans la hiérarchie offensive, ou être prêté temporairement à un autre club de Serie A pour jouer plus régulièrement. Pour l’heure, aucune décision définitive n’a toutefois été prise.

Spalletti veut d’abord observer attentivement les progrès du jeune attaquant, d’autant qu’il commence déjà à mieux cerner les qualités des autres joueurs du secteur offensif, de Kolo Muani à Woltemade. Ekhator reste une option à évaluer plus en profondeur, mais les signes observés contre la Fiorentina et lors des récents matches avec les moins de 21 ans sont encourageants. L’entraîneur de la Juventus entend donc profiter des prochaines occasions pour juger ses performances et déterminer à quel point il peut être utile à l’équipe. De son côté, Jeff continue de s’entraîner avec sérieux et humilité, en cherchant à faire des difficultés de l’été une source de motivation pour progresser. La pression liée au montant de son transfert semble désormais moins pesante : il veut maintenant gagner sa place à la Juventus grâce à ses performances.

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Tuttosport a également interrogé Alessandro Agostini, qui a lancé Ekhator au Genoa. L’entraîneur des jeunes du Genoa déclare : « Toutes proportions gardées, je tiens à le préciser, sa façon de se déplacer me rappelle Osimhen. Jeff est très rapide, il sait prendre la profondeur : il fait le bonheur d’un entraîneur tant il se démène, même sans ballon. » Rappelons que le Nigérian Victor Osimhen, aujourd’hui à Galatasaray, a été l’un des principaux artisans du Scudetto remporté par Spalletti sur le banc du Napoli en 2023.