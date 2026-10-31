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Revivez l’affrontement explosif de 2012 au cours duquel la Juventus a dénoué une impasse tactique en inscrivant deux buts en deux minutes. Martin Caceres et Paul Pogba, alors adolescent, ont assuré une victoire cruciale (2-0) qui a marqué la course au Scudetto.

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Le 20 octobre 2012, le Juventus Stadium était bien plus qu’un stade de football : c’était une véritable cocotte-minute. La 8e journée de Serie A opposait deux équipes à égalité en tête du classement, avec un bilan identique de six victoires et un nul.

La Juventus d’Antonio Conte, championne invaincue, cherchait à confirmer son statut, tandis que le Naples de Walter Mazzarri arrivait en redoutable challenger, déterminé à déplacer le centre de gravité du football italien du Nord vers le Sud. Dans l’air frais de l’automne turinois, l’atmosphère était celle d’un match décisif pour le titre.

Un duel tactique sur le fil

Les quatre-vingts premières minutes ont été une démonstration de rigueur défensive et de verrouillage tactique. La Juventus s’est appuyée sur son emblématique trio BBC, composé d’Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, pour neutraliser Edinson Cavani.

Naples a failli faire basculer le match à la 26e minute, lorsque le coup franc puissant de Cavani a trompé Marco Storari avant de heurter le montant. Les espaces étaient étouffés : chaque passe d’Andrea Pirlo se heurtait à un mur bleu, et chaque percée de Marek Hamsik était suivie avec une application de tous les instants.

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Dix minutes de furie pour débloquer la rencontre

Alors que le match semblait se diriger vers le nul tactique auquel beaucoup s’attendaient, Conte a cherché la solution sur son banc. Le verrou a finalement sauté à la 80e minute. Pirlo, véritable maître d’œuvre du jeu, a tiré l’un de ses corners caractéristiques dans une zone d’incertitude. Caceres, entré en jeu peu auparavant, a surgi au bon moment pour propulser une tête puissante hors de portée de Morgan De Sanctis. Le stade a explosé, dans un vacarme mêlant soulagement et triomphe qui annonçait un tournant dans la saison.

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L’émergence d’un phénomène adolescent

Avant que les visiteurs puissent réorganiser leurs lignes désorganisées, la Juventus a frappé de nouveau, seulement deux minutes plus tard. Un dégagement est parvenu à Pogba, 19 ans, à l’entrée de la surface. Dans un geste d’une technique pure, le jeune Français a repris le ballon en cloche d’une volée haute. Sa frappe précise a filé dans le petit filet, laissant De Sanctis impuissant. C’était plus qu’un but : c’était l’émergence d’une star mondiale et le coup de grâce porté aux ambitions napolitaines.

La Juventus conforte sa place au sommet à Turin

Le score de 2-0 témoignait de l’efficacité de l’équipe de Conte. Si Naples avait rivalisé avec la Juventus dans les duels pendant la majeure partie de la rencontre, cette dernière a montré qu’elle possédait la profondeur d’effectif et la force mentale nécessaires pour exploiter les moindres avantages. Cette victoire lui a donné trois points d’avance en tête du classement, une avance qu’elle n’allait jamais céder. Cet après-midi-là, les exploits individuels ont fait sauter le verrou tactique, laissant les visiteurs imaginer ce qui aurait pu être.

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En définitive, cette rencontre a été le catalyseur d’une domination qui allait marquer une époque. En battant leur principal rival de façon aussi spectaculaire, les joueurs de la Juventus n’ont pas seulement pris trois points : ils ont imposé leur ascendant psychologique sur le football italien. Ces deux buts inscrits en deux minutes sont devenus le symbole d’une dynastie, rappelant que, dans les plus grands matches, la différence entre l’égalité et la victoire se joue souvent en quelques secondes et dans l’audace de la jeunesse.