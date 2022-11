Juventus-Nantes et tout le programme des barrages de la Ligue Europa après le tirage au sort

Découvrez le tirage des barrages de la Ligue Europa avec de très belles affiches.

Ce lundi 7 novembre 2022, l'UEFA a procédé au tirage au sort des barrages de la Ligue Europa, l'équivalent des seizièmes de finale en présence de Zoltan Gera, ancien international hongrois puisque la finale aura lieu à Budapest le mercredi 31 mai 2023 au stade Ferenc-Puskas.

Trois clubs français étaient concernés par ce tirage : l'AS Monaco, le FC Nantes et le Stade Rennais.

Le FC Nantes n'a pas été épargné par le sort avec un grand d'Europe, la Juve tandis que le Stade Rennais et l'AS Monaco auront un coup à jouer face aux Ukrainiens de Donetsk et aux Allemands de Leverkusen.

LE TIRAGE AU SORT DES BARRAGES DE LA LIGUE EUROPA

• FC Barcelone – Manchester United

• Juventus – FC Nantes

• FC Midtjylland – Sporting Portugal

• Chakthar Donetsk – Stade Rennais

• Ajax d'Amsterdam – Union Berlin

• Bayer Leverkusen – AS Monaco

• Séville FC – PSV Eindhoven

• RB Salzbourg – AS Roma

Comment étaient composés les chapeaux avant le tirage au sort ?

Il y avait deux chapeaux pour ce tirage. Le premier avec les huit équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe de la Ligue Europa : PSV Eindhoven (groupe A), Stade Rennais (groupe B), AS Roma (groupe C), Union Berlin (groupe D), Manchester United (groupe E), FC Midtjylland (groupe F), FC Nantes (groupe G), AS Monaco (groupe H).

Le deuxième avec les huit équipes qui ont terminé à la troisième place de leur groupe en Ligue des champions et qui sont reversées en Ligue Europa : Ajax d'Amsterdam (groupe A), Bayer Leverkusen (groupe B), FC Barcelone (groupe C), Sporting CP (groupe D), RB Salzbourg (groupe E), Chakhtar Donetsk (groupe F), Séville FC (groupe G), Juventus (groupe H).

Quelle était la procédure du tirage au sort des barrages de la Ligue Europa ?

Les deuxièmes de la phase de groupes de la Ligue Europa, rejoints par les huit équipes ayant terminé à la troisième place de leur groupe en Ligue des champions, participent aux barrages de la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Les huit premiers de la phase de groupes de la Ligue Europa, quant à eux, entament leur phase finale par les huitièmes de finale.

Deux équipes d'une même association nationale ne peuvent pas se rencontrer lors des barrages.

Les clubs repêchés de la Ligue des champions joueront le match aller à domicile. Les clubs ayant fini à la deuxième place de la phase de groupes de la Ligue Europa joueront le match retour à domicile.

A quelles dates se joueront les barrages de la Ligue Europa ?

Les matchs aller se joueront le jeudi 16 février 2023 tandis que les matchs retour se dérouleront le jeudi 23 février 2023.