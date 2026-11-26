Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Gagner est la seule chose qui compte, et c’est encore mieux avec quatre buts qui font taire les sifflets du Stadium après l’ouverture du score de l’Omonia Nicosie. Des sifflets mérités, soyons clairs : la première demi-heure de la Juve a été déconcertante. Une pâle copie de ce qu’elle avait montré dimanche dernier contre Venezia, mais en bien pire après le but des Chypriotes.

Mais la Juventus a ensuite réagi et la soirée s’est transformée en un test précieux, et même agréable, riche d’enseignements encourageants. À commencer par ce cri « vive l’Italie » qui a accompagné les prestations des trois Italiens jusque-là les plus en retrait : Cambiaso, Ekhator et Gatti. Tous trois ont été bons, tout comme Conceicao. Un quatuor auquel Spalletti n’avait jusqu’ici fait appel qu’avec parcimonie : peut-être changera-t-il d’avis maintenant, tout en savourant la qualification acquise avant l’heure pour le prochain tour de la Ligue Europa.

Place aux notes, à commencer par un Neto désastreux sur une sortie que l’on aurait autrefois qualifiée de « sortie aux papillons ». Devant lui, le podium du trio défensif se dessine tout seul : l’or pour Gatti, moteur de l’équipe et leader par son caractère ; l’argent pour Kelly, rugueux mais assez efficace ; le bronze pour Lucumí, qui a semblé mal à l’aise dans l’axe.

Au milieu, on a retrouvé le Cambiaso des beaux jours : généreux dans la construction du jeu et décisif devant le but. Sa polyvalence habituelle lui a permis de peser d’abord à droite, puis à gauche, où il s’est installé en seconde période pour laisser la place à Çelik, entré à la place d’un Cabal très décevant.

Publicité Publicité

À l’inverse, le duo chargé de verrouiller l’axe a livré une prestation incompréhensible : Douglas Luiz et Sarr se sont promenés sur le terrain, multipliant les erreurs et les passes élémentaires. Tous deux ont été insuffisants et, à les voir, on comprend encore mieux pourquoi Koopmeiners est devenu indispensable ces derniers temps.

Related Topics

Devant, Boga mérite une bonne note, lui qui a signé le dernier bijou de ce festival de quatre buts. Ekhator a été bon, Conceicao très bon : le petit Portugais a sorti de très grands gestes, rendant encore plus mystérieuse la réticence de Spalletti à le faire jouer.

À propos des idées de l’entraîneur, parfois exprimées dans des déclarations contradictoires : Ekhator n’est peut-être pas l’avant-centre de ses rêves (celui-là ne répond, après tout, qu’au nom d’Osimhen), mais il reste un joueur de 20 ans de grande valeur, doté de toutes les caractéristiques recherchées. La question se pose donc naturellement : vaut-il mieux recruter Sorloth, 30 ans, aujourd’hui, ou miser sur Ekhator pour demain et après-demain ? Allez savoir…

Publicité

Après les entrées de McKennie, Koopmeiners et Woltemade, enfin, la Juventus a géré tranquillement le reste de la rencontre. Match plié et ticket pour le G8 de la Ligue Europa en poche : il ne reste plus qu’à se tourner vers le championnat et le déplacement à Côme. Un défi déjà délicat en soi, rendu encore plus compliqué par les 48 heures de repos supplémentaires dont bénéficiera l’équipe de Fabregas.

Spalletti en parlera-t-il lors de la conférence de presse d’avant-match ? Ce serait bienvenu pour rappeler une évidence : on ne plaisante ni avec les chiffres, ni avec le calendrier, ni avec les délais intenables de la Ligue Europa .