Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Pour la treizième journée de championnat, la Juventus se déplacera ce soir sur le terrain de Côme : coup d'envoi à 20 h 45 pour ce match de Serie A contre l'équipe lombarde. Voici la liste des joueurs à la disposition de Luciano Spalletti, qui retrouve Pierre Kalulu. Parmi les joueurs convoqués figure également Jeff Ekhator, sorti légèrement touché du match de jeudi contre l'Omonia Nicosie, lors duquel il avait été titularisé pour la première fois de la saison en compétition officielle et avait également marqué.

CÔME-JUVENTUS : LE GROUPE DE LA JUVENTUS

2 Celik

3 Bremer

Publicité Publicité

4 Gatti

Related Topics

6 Kelly

7 Conceicao

Publicité

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

Publicité

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

Publicité

13 Boga

15 Kalulu

Publicité

17 Alajbegovic

18 Ekhator

Publicité

20 Cambiaso

22 McKennie

Publicité

23 Pinsoglio

24 Rugani

Publicité

25 Vicario

26 Lucumi

Publicité

27 Woltemade

29 Sarr

Publicité

32 Cabal

33 Neto