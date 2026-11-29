Pour la treizième journée de championnat, la Juventus se déplacera ce soir sur le terrain de Côme : coup d'envoi à 20 h 45 pour ce match de Serie A contre l'équipe lombarde. Voici la liste des joueurs à la disposition de Luciano Spalletti, qui retrouve Pierre Kalulu. Parmi les joueurs convoqués figure également Jeff Ekhator, sorti légèrement touché du match de jeudi contre l'Omonia Nicosie, lors duquel il avait été titularisé pour la première fois de la saison en compétition officielle et avait également marqué.
CÔME-JUVENTUS : LE GROUPE DE LA JUVENTUS
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
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7 Conceicao
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11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto