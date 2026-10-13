La Juventus a intensifié son litige judiciaire avec Cristiano Ronaldo, après avoir saisi la Cour de cassation italienne pour contester un jugement obligeant le club à verser 9,8 millions d'euros à l'attaquant portugais, au titre d'arriérés financiers.

Les détails du litige remontent à 2021, lorsque Ronaldo a quitté l'Allianz Stadium pour retourner à Manchester United.

Le différend porte sur un accord conclu pendant la pandémie de coronavirus, par lequel Juventus s'était engagé, selon les informations rapportées, à verser 19,5 millions d'euros de salaires différés.

Le document en question, connu sous le nom de « lettre Ronaldo », est apparu lors d'une enquête sur les pratiques financières du club et sur ce que l'on appelle la « manœuvre des salaires », qui comprenait des accords avec les joueurs concernant le paiement de leurs dus durant la période de la pandémie.

Ronaldo avait déjà obtenu deux décisions en sa faveur dans cette affaire, puisqu'un panel arbitral a jugé à la majorité, en avril 2024, que Juventus devait verser 9,8 millions d'euros au joueur, auxquels s'ajoutent les intérêts et les ajustements liés à l'inflation, soit près de la moitié de la somme qu'il avait initialement réclamée.

Le panel arbitral n'a pas estimé que Juventus avait délibérément induit le joueur en erreur, et a par ailleurs souligné que Ronaldo n'avait pas réclamé cet argent lors de son départ d'Italie en 2021.

Juventus a fait appel du jugement, mais le tribunal du travail de Turin a rejeté le recours du club en janvier 2026 et a confirmé la décision initiale.

Le quotidien italien La Gazzetta dello Sport a révélé que Juventus avait intensifié sa bataille judiciaire avec son ancien attaquant, après avoir saisi la Cour de cassation italienne, confirmant dans son rapport financier de la saison 2025-2026 avoir déposé un recours le 27 mars 2026 et attendre encore la fixation d'une date d'audience pour son examen.

La Cour de cassation est la plus haute juridiction d'Italie et représente la dernière étape du recours au sein du système judiciaire du pays.

Juventus a également cherché à rassurer les investisseurs quant aux retombées financières de l'affaire, précisant que les coûts du jugement avaient déjà été intégrés aux comptes du club depuis l'exercice 2023-2024.

Sur cette base, Juventus n'anticipe aucun impact négatif supplémentaire sur ses états financiers actuels ou futurs.



