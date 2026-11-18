Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel en toute sécurité, ou depuis une autre partie du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez l'application sur votre appareil (PC, smartphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez l'application sur votre appareil (PC, smartphone, tablette). Choisissez l'emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le diffuseur officiel. Allez sur le site internet ou ouvrez l'application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Allez sur le site internet ou ouvrez l'application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits. Connectez-vous et trouvez le stream. Créez un compte ou connectez-vous à votre diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Ligue des Champions - Journée 5 18 nov. 2026 - 15:00 Juventus Training Center

Le match entre la Juventus et Oud-Heverlee Leuven sera diffusé en direct en streaming sur Disney+. Voici tous les détails pour suivre la rencontre.

C'est au Juventus Training Center de Vinovo que se dispute l'affiche entre la Juventus et Oud-Heverlee Leuven, comptant pour la phase de groupes de la Ligue des champions féminine.

Les joueuses d'Isaac Guerrero abordent ce match dans une forme en dents de scie. Trois victoires lors des cinq derniers matchs, mais aussi une lourde défaite 6-0 face à Lyon en Ligue des champions, qui a laissé des traces.

Le succès le plus récent en championnat a été obtenu contre l'Inter, battue 2-3 en Serie A le 15 novembre. Un résultat qui a redonné confiance au groupe, après le revers européen.

Oud-Heverlee Leuven, entraîné par Ster Habibzadeh, traverse une période difficile. Lors de ses cinq dernières rencontres entre Ligue des champions et qualifications, l'équipe belge a récolté une victoire, deux nuls et deux défaites, en encaissant 11 buts.

La défaite 5-1 face au Servette et le 5-0 concédé contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions illustrent les difficultés défensives des visiteuses. Le match nul 1-1 contre le HB Køge lors de la dernière sortie européenne n'a pas amélioré la situation au classement.

Au classement, la Juventus occupe la huitième place du groupe de Ligue des champions féminine, tandis que l'OHL est dix-septième. Les Turinoises ont besoin de points pour remonter.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Les nouvelles des équipes

Isaac Guerrero n'a pas encore communiqué la composition officielle de la Juventus. Aucune information n'est disponible sur d'éventuels blessures ou suspensions du côté de la Juventus. Des mises à jour seront disponibles à l'approche du coup d'envoi.

Du côté d'Oud-Heverlee Leuven, l'entraîneur Ster Habibzadeh n'a pas non plus dévoilé la composition probable. Aucune communication officielle n'a été faite sur les absences chez les visiteuses. De plus amples détails seront ajoutés dans les heures précédant le match.

Forme du moment

La Juventus a obtenu trois victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Sa victoire la plus récente remonte au 15 novembre, en Serie A contre l'Inter, sur le score de 2-3. En Ligue des champions, les Turinoises ont battu l'Austria Wien W 4-1, mais ont subi une nette défaite 6-0 face à Lyon. Lors de ses cinq derniers matchs, la Juventus a marqué 10 buts et en a encaissé 12.

Oud-Heverlee Leuven a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière rencontre s'est soldée par un 1-1 contre le HB Køge en Ligue des champions féminine le 11 novembre. La défaite la plus lourde a été concédée contre le Paris Saint-Germain, battu 5-0 en Ligue des champions. Au total, les Belges ont marqué 9 buts et en ont encaissé 11 lors de leurs cinq dernières sorties.

Confrontations directes

Aucune donnée n'est disponible sur les confrontations directes récentes entre la Juventus et Oud-Heverlee Leuven.

Classement

Dans le groupe de Ligue des champions féminine, la Juventus occupe actuellement la huitième place, tandis qu'Oud-Heverlee Leuven est dix-septième.