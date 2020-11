Juventus - Cagliari (2-0), Ronaldo inspire la Juve

La Juventus a pris la mesure de Cagliari ce samedi à domicile (2-0). Cristiano Ronaldo a été auteur des deux buts de la rencontre.

Cristiano Ronaldo va bien, merci pour lui. Après s’être remis du Covid-19, l’attaquant portugais a prouvé qu’il n’a rien perdu de ses qualités et de son sens de but. Ce samedi, le quintuple Ballon d’Or s’est rendu auteur des deux buts de la rencontre face à .

Après avoir enchainé les matches nuls, la Vieille Dame a renoué avec la victoire et elle le doit donc à sa star lusitanienne. Déchainé, l’ancien merengue a fait souffrir les opposants adverses et à l’approche de la mi-temps, il a réussi à trouver la faille. Il a d’abord fusillé le portier de Cagliari sur une frappe croisée, décochée à l’entrée de la surface (38e). Puis, il est venu réceptionner au second poteau un corner à travers un geste du droit en pleine course (42e).

Un record de plus pour Ronaldo

Avec ces réalisations, Ronaldo réussi le pari de marquer au moins une fois lors de chacune de ses 5 premières apparitions de la saison en . Au XXIe siècle, personne n’avait fait aussi bien dans le championnat italien.

Avec ces deux buts d’avance, la a joué plus sereinement. Cela ne lui a pas permis cependant de s’échapper encore plus à la marque. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui lui ont manqué. A la 58e minute, Demiral a placé une tête qui fut repoussée par la transversale, puis c’est Alvaro Morata qui a manqué de scorer en loupant le cadre (65e). A ces deux tentatives, on peut aussi ajouter une occasion de Bernardeschi en première période qui a été repoussée par le gardien (37e).

Au final, et grâce donc à son homme providentiel, la Juve a glané un important succès qui lui permet de se replacer au deuxième rang, à un point du leader milanais. Une prestation convaincante et qui a de quoi rassurer Andrea Pirlo, le coach de l’équipe.