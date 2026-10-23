Jusqu'en 2031 : le Real Madrid se rapproche de la prolongation d'une star de poids

L'Anglais Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, se rapproche d'une prolongation de son contrat avec le club espagnol, après des discussions positives concernant son renouvellement, dans une démarche visant à assurer sa présence pour de longues années au sein du stade Santiago-Bernabéu.

Le site de la « BBC » a indiqué que les négociations pourraient aboutir à la signature d'un nouveau contrat courant jusqu'en 2031, bien que le contrat actuel du joueur, âgé de 23 ans, contienne encore plus de deux ans et demi.

Bellingham a rejoint le Real Madrid en provenance de l'allemand Borussia Dortmund en 2023, pour 103 millions d'euros, et il a réussi depuis son arrivée à inscrire 49 buts en 152 matchs sous le maillot du club merengue, confirmant sa valeur dans l'effectif de l'équipe.

Le joueur anglais a réalisé une première saison exceptionnelle dans la capitale espagnole, après avoir marqué 19 buts et délivré 6 passes décisives en 28 matchs de championnat espagnol lors de la saison 2023-2024, contribuant au sacre du Real Madrid en Liga, en plus de la victoire en Ligue des champions.

Malgré la baisse de ses statistiques offensives lors des saisons suivantes, Bellingham a continué à jouer des rôles influents dans la création du jeu et le mouvement offensif, et il a également souffert de blessures qui ont affecté ses apparitions au cours de la saison 2025-2026, avant d'entamer la saison actuelle avec 3 buts et 3 passes décisives en 9 matchs.

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La démarche du Real Madrid pour renouveler le contrat du joueur reflète l'importance de Bellingham dans le projet du club, après qu'il a évolué d'un milieu de terrain caractérisé par sa capacité à marquer vers un élément aux multiples rôles, alliant créativité, effort physique et flexibilité tactique.

L'accord sur un nouveau contrat renforcerait la stabilité du joueur au sein du club merengue, et offrirait au club de plus grandes garanties pour conserver l'un de ses éléments les plus marquants dans les années à venir, au regard de ses ambitions permanentes de rivaliser pour les titres nationaux et européens.