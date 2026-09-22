Jusqu'en 2031 : le Barça officialise une nouvelle recrue

Le club espagnol du FC Barcelone a annoncé la signature d'un accord de coopération avec l'entreprise « Nespresso » s'étendant sur une durée de 5 ans, jusqu'en 2031, faisant ainsi de l'entreprise le café officiel du club, dans le cadre de l'élargissement des partenariats commerciaux liés au club et à ses infrastructures.

« Nespresso » débutera sa présence au « Spotify Camp Nou » de manière progressive, sa présence se concentrant dans la phase actuelle au sein des salons VIP, où les invités pourront profiter des produits de l'entreprise lors des matchs du Barça, ainsi que des événements et activités accueillis par le stade.

Selon l'accord, cette coopération reflète la volonté des deux parties d'offrir de nouvelles expériences aux supporters et aux invités, en proposant du café dans un environnement sportif et de divertissement singulier, tout en tirant parti des solutions de « Nespresso » dédiées au secteur professionnel.

Ce nouveau partenariat intervient après l'annonce récente par le Barça d'un autre accord de sponsoring avec l'entreprise « Telefónica », dans le cadre de la poursuite par le club de l'élargissement de son réseau de partenariats commerciaux.

« Nespresso » : une présence mondiale

« Nespresso » figure parmi les entreprises de premier plan dans le secteur du café en capsules et collabore avec plus de 168 550 producteurs dans 18 pays, à travers le programme de qualité durable AAA, qu'elle a lancé en 2003 en collaboration avec l'organisation « Rainforest Alliance ».

L'entreprise a par ailleurs obtenu la certification B Corp en 2022, dans le cadre de son engagement envers les normes relatives à la responsabilité sociale, environnementale et à la transparence.

« Nespresso » a établi son siège principal dans la ville suisse de Vevey, opère sur 96 marchés et compte plus de 14 000 employés, tandis qu'à l'horizon 2024, elle gérait un réseau de distribution mondial comptant 818 boutiques.

« Nespresso Professional » propose en outre des solutions sur mesure destinées aux entreprises et aux établissements variés, incluant les restaurants, les cafés, les hôtels et les bureaux, à travers une gamme de machines à café et de produits conçus pour un usage professionnel.