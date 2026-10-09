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Juric AtalantaGetty Images
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Juric : « Kouadio convoqué en sélection ? Pour moi, il a perdu son temps, j’aurais préféré qu’il reste à Monza »

Monza

Le Monza a décroché sa première victoire de la saison contre Sassuolo et, au moment de repartir après la trêve, ne veut pas s’arrêter. Les Brianzoli ont toutefois un obstacle de taille devant eux, puisqu’ils devront se mesurer à Rome à la Lazio leader du championnat. L’entraîneur de Monza, Ivan Juric, s’est exprimé en conférence de presse à l’approche de ce match. -


Un mot sur Eddy Kouadio - à Monza en prêt de la Fiorentina - convoqué à la surprise générale par Roberto Mancini avec l’Italie, même s’il n’est finalement pas entré en jeu lors des quatre matches : « Pour moi, il a perdu du temps. OK, il a été convoqué, il était là, mais cela fait deux semaines et demie de travail pendant lesquelles nous aurions pu mieux l’utiliser. Pour lui, se rapprocher de la sélection est évidemment une très bonne chose, mais j’aurais préféré qu’il reste avec nous s’il ne devait pas jouer. »

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