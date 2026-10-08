Julian Nagelsmann fortement lié à un retour : « octobre sera crucial »

Au RB Leipzig, des discussions internes sont en cours concernant la position de l’entraîneur Martin Demichelis, écrivent les journalistes de Sky Florian Plettenberg et Philipp Hinze. Die Roten Bullen affichent des performances irrégulières et, avec le fait que leur ancien entraîneur à succès Julian Nagelsmann est disponible, la direction de Leipzig envisage de changer de cap.

Demichelis a été nommé à Leipzig l’été dernier. L’ancien défenseur, passé notamment par le Bayern Munich, avait de très grandes chaussures à remplir en tant que successeur d’Ole Werner, qui avait mené son équipe à une honorable troisième place la saison passée et donc à une qualification pour la Ligue des champions.

Werner, au profil pragmatique, a été limogé parce que le Global Team de Red Bull Soccer, alors encore dirigé par Jürgen Klopp, exigeait surtout plus d’intensité, un football plus attractif et, au final, une bonne dose d’« ADN Red Bull ».

Leipzig et Red Bull ont été vivement critiqués pour leur choix de se séparer de Werner et, comme il apparaît désormais, Demichelis n’arrive pas encore à se hisser au niveau de la moyenne de Leipzig, qui est de 1,95 point par match, même si la saison n’en est qu’à ses débuts.

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Des victoires convaincantes contre le Borussia Mönchengladbach (3-0) et le Hambourg SV (5-0) ont alterné avec des défaites douloureuses face au Werder Brême (3-1), au Bayer Leverkusen (2-0) et, en Ligue des champions, contre Côme (4-1). Leipzig occupe pour le moment la neuvième place de Bundesliga.

« Après ce début de saison, les premières discussions sur l’avenir de Demichelis sont inévitables », écrit Sky, qui souligne que Nagelsmann, qui avait auparavant mené le club jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions, est disponible depuis l’été dernier après son départ du poste de sélectionneur de l’Allemagne. « Une partie de la direction l’envisage déjà. »

Quoi qu’il en soit, une période compliquée attend Demichelis, avec des matches à venir contre l’Eintracht Francfort et le Bayern Munich en Bundesliga, puis contre le PSV et le Real Madrid en Ligue des champions.

L’ancien entraîneur du PSV Roger Schmidt, nommé le 1er octobre pour succéder à Klopp chez Red Bull, voudrait d’abord prendre le temps de mieux connaître les idées de Demichelis avant de partager son jugement avec la direction de Leipzig. « Octobre sera crucial pour Demichelis », conclut Sky.



