Julian Nagelsmann avant PSG-Bayern Munich : "On ne va changer notre plan parce que Mbappé est titulaire"

L'entraîneur allemand ne savait pas que Mbappé pourrait jouer mais a envisagé ce scénario et préparé son équipe.

Avez-vous réfléchi à un plan de jeu qui vous permettent d’arrêter Messi pendant 90 minutes ?

Ce n’est jamais possible de le faire pendant 90 minutes et jamais de manière individuelle mais toujours en équipe. On doit essayer d’avoir plusieurs joueurs qui vont le chercher. Il faut aussi faire attention aux autres joueurs qui ont énormément de qualités. On ne doit pas se concentrer sur les très grands noms mais aussi sur les autres joueurs. Je suis convaincu que mon collègue (Christophe Galtier) réfléchit à arrêter nos joueurs.





Kylian Mbappé va jouer certainement, est-ce que le fait qu’il ne soit pas au top physiquement comme Messi est un avantage ?

Il faudra poser cette question demain après le match. Messi a assez d’expérience pour savoir que même s’il a des douleurs ce n’est pas un problème. Kylian (Mbappé) s’est entraîné hier et avec l’équipe aujourd’hui. Je crois qu’il entrera plus tard. Mon travail est de préparer mon équipe pour affronter le PSG avec ou sans Kylian.

Avez-vous décidé de jouer à trois ou quatre joueurs en défense centrale ?

Oui, on a décidé car on doit se préparer à jouer dans un système. Il s’agit de mettre les joueurs dans la meilleures positions et de retrouver les points faibles de notre adversaire. Mais tu peux jouer bien et mal avec n’importe quelle système.





Le PSG traverse une passe difficile, est-ce que cela fait de vous le favori e ce match ?

On ne focalise pas sur le PSG et ce qu’il a fait en L1 ou en Coupe de France. La Ligue des champions est une autre compétition ou le PSG joue un grand rôle. Il y a aura des phases ou nous devrons défendre. Je crois que c’est du 50-50 et qu’aucune des deux équipes ne va faire quelque chose de nouveaux. On va faire en sorte d’être en bonne position pour le match retour.





Après la défaite de la saison passée, ce match a-t-il une importance capitale ?

La réponse en tant que club, on a tous le rêve de gagner la Ligue des champions. On veut gagner la Bundesliga aussi mais pour les médias c'est moins important que la Ligue des champions. J'espère la gagner avant d'être écarté du Bayern. Ce sera différent si on va plus loin dans la compétition que l'an passé.





Etiez-vous au courant que Kylian Mbappé avait des chances de jouer ?

Je n’étais pas sûr. La question était la suivante : si je prépare différemment en me disant qu’il ne joue pas et qu’il joue, tout le monde me critiquerait. Je ne suis pas médecin et je ne savais pas mais je suis parti du principe qu’il pourrait jouer. On essaiera d’avoir un bon contrôle sur lui. On connait ses grandes qualités. Peut-être va-t-il jouer une mi-temps. On est préparé à tous les scénarios mais on ne va changer tout notre plan en voyant qu’il est titulaire.





N'avez-vous pas peur de laisser trop d'espaces pour les attaquants du PSG ?



En général, toujours bien de vouloir gagner et le PSG a la même approche. Si on veut imposer notre jeu, on sait que Messi et Neymar n’auront pas beaucoup d’espaces. On veut beaucoup de contrôle et on sait que l’on va gérer quelques contre attaques. Si l’on impose pas notre jeu, ils auront des espaces.





Aujourd’hui, Jakob Jankto, un joueur de football professionnel encore en activité a fait son coming-out. Comment accueillez-vous cette nouvelle ?

Je trouve que c’est très courageux mais je trouve cela triste en même temps car cela devra être normal. Quand on regarde ce monde, il est très divers avec des gens de couleurs, de convictions, ou des religion différente. Cela fait du bien à notre société. Mais cela devrait être vraiment normal et j’espère que sa vie est plus agréable maintenant.





Vous semblez optimiste pour ce match ?

Ce n'est pas la bonne idée de changer son style de jeu même si on peut faire des ajustements. Quand ce sont des gros matchs, ce n'est pas le système mais le rythme. Les équipes n'ont pas de problème à attendre en contre comme le Real a su le faire. On doit essayer de rester calme et attendre le bon moment.