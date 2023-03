Julian Nagelsmann avant Bayern Munich - PSG : "On a quelques idées pour leur faire mal"

L'entraîneur allemand confie avoir analysé les caractéristiques de la défense parisienne et a identifié certaines faiblesses.

Avec Benjamin Pavard absent, allez-vous aligner Josip Stanisic ?

Je n'ai pas encore pris la décision, je pense qu'il va jouer mais il a encore des pépins avec sa cuisse même si son dernier entraînement était bon. Il défend bien, a une bonne vitesse, a de bonnes idées et utilise bien le ballon. C'est ce qu'on lui demande. Contre Stuttgart, il a montré quelques points faibles mais contre l'Union Berlin il a été super fort.





La présence de Kylian et l'absence de Neymar change-t-il vos plans par rapport au match aller ?

La présence de Mbappé dès le début de la rencontre change quelque chose par rapport à notre pressing très haut. Au match aller, tous les deux ont pu créer cette situation pour marquer le but hors-jeu. On sait qu'ils sont besoin de temps pour s'organiser avec Messi entre les lignes et un attaquant qui prend la profondeur. Il faut que l'on arrête ses passes et que l'on ne soit pas trop haut. On ne peut pas tout défendre mais on a aussi l'ambition d'avoir la possession.





Est-il possible que Sadio Mané démarre la rencontre contre le PSG mercredi soir ?

Il récupère du rythme dont il a besoin. Je ne pense pas qu'il jouera dès le départ. Il y a d'autres joueurs qui ont des pépins comme Choup-Moting. Il peut donner une impulsion venant du banc. Ce sera important en fonction de la situation. Il peut décider un match en sortant du banc.





A l'exception du match face à Marseille, le PSG encaisse souvent des buts face à ses adversaires. Est-ce une faiblesse que vous avez identifié ?

Une faiblesse je ne le dirai pas mais ils ont une caractéristique claire dont je ne veux pas parler trop sinon je dévoilerai notre plan. On a quelques idées pour leur faire mal mais on ne va pas se limiter à la défense.





Avez-vous senti que l'entrée en jeu de Kylian Mbappé au match a eu une influence psychologique sur les joueurs du PSG et sur vos joueurs ?

On s'était préparé à ce qu'il entre en jeu. Evidemment, qu'il a eu un impact pour le PSG mai aussi pour nous. C'est un attaquant avec des caractéristiques particulières. On peut pas l'arrêter à 100% parce qu'il est trop fort.





Partagez-vous l'analyse de Thomas Müller, que l'on en fait trop sur l'impact de Kylian Mbappé ?

C'est Thomas qui parle comme ça. En effet, on parle beaucoup de Kylian Mbappé qui a eu deux bonnes actions dont deux était hors-jeu. Nous avons l'ambition d'avoir la possession et de ne pas défendre tout le temps.





Pouvez-vous nous faire un point sur l'infirmerie ?

Tout le monde est en bonne santé. Stanisic a reçu un coup lors du dernier match contre Union et Choupo se sentait malade. Mais l'entraînement de ce matin (mardi) s'est bien passé. Tout le monde sera présent.





Face au PSG allez-vous utiliser une défense avec trois centraux ou quatre défenseurs ?

Je pense que la flexibilité n'est pas aussi importante en Bundesliga que dans des matchs à élimination directe car on doit toujours être en réaction. On doit le faire comprendre à nos joueurs et ce changement à 3 ou 4 on le fait depuis 18 mois. Ces derniers temps, on avait une ligne à quatre. Pour demain, on a préparé plusieurs choses pour contenir les adversaires et les espaces. Comme je l'ai déjà mentionné, le PSG avec Marquinhos, Ramos, Danilo Pereira a des caractéristiques très marquée en défense. Il y a quelques gestes qui reviennent. Il s'agit de mettre nos joueurs dans les meilleures positions. Nous sommes bien préparés à jouer à trois ou quatre.