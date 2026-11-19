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À 18 ans, l’attaquant Julian Hall, formé aux New York Red Bulls, réécrit les records du football américain et s’impose comme le joyau de la nouvelle génération de la sélection masculine des États-Unis.

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Julian Zakrzewski Hall n’est officiellement plus un espoir : c’est une véritable superstar. Né à Manhattan, l’attaquant s’est révélé à 15 ans comme un prodige et s’impose aujourd’hui comme le fer de lance de son club et de sa sélection. Sa vitesse fulgurante, ses déplacements précis et son audace devant le but en ont fait l’un des attaquants les plus redoutés de Major League Soccer.

L’adolescent a déjà attiré l’attention des plus grands clubs européens, mais il reste entièrement concentré sur sa domination aux États-Unis. « L’engouement autour de cette jeune sélection américaine est réel », et Hall mène la charge avec une maturité qui dépasse son âge. Sous les projecteurs de Harrison, dans le New Jersey, une nouvelle figure du football américain a émergé.

De Manhattan à la Red Bull Arena

Le parcours de Julian Hall dans le football a commencé à New York. Il a passé ses premières années chez les jeunes du New York City FC avant de rejoindre, en 2020, l’académie des New York Red Bulls, de l’autre côté de la ville, à seulement 12 ans. Hall a rapidement pris le dessus sur les défenses des équipes de jeunes, inscrivant pas moins de 28 buts en 39 matches avec l’académie.

Academy Dominance (2020-2023 )

├── 28 Goals in 39 Academy Matches

└── 2023 U-15 MLS NEXT Cup MVP (5 buts)

└── 2023 Generation adidas Cup Golden Boot (5 buts)

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Son sens du but a propulsé l’équipe U-15 des Red Bulls vers le titre en MLS NEXT Cup en 2023, compétition dont il a été élu meilleur joueur. Il a également remporté le Soulier d’or de la Generation adidas Cup. Conscients de son talent, les Red Bulls lui ont fait signer un contrat de joueur formé au club le 7 septembre 2023. À 15 ans et 167 jours, il est devenu la deuxième plus jeune recrue de l’histoire de la franchise.

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Un record et une place en sélection américaine

L’année 2026 a marqué l’éclosion historique de Julian Hall. Il s’est emparé du poste d’avant-centre titulaire des Red Bulls sous les ordres de l’entraîneur Michael Bradley, inscrivant 16 buts en 35 apparitions au cours de la saison de MLS. En mai 2026, il est aussi devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS à inscrire un triplé, à 18 ans et 50 jours.

Sur la scène internationale, Hall affiche actuellement une forme sensationnelle. Après sa première convocation en équipe première de la sélection masculine des États-Unis, il a marqué cinq buts lors de ses six premiers matches internationaux. Une récente victoire 2-0 contre Haïti en quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF l’a définitivement lié à la sélection américaine. « Je dois cela à Michael Bradley et à mon club, les Red Bulls, a déclaré Hall aux journalistes, pour m’avoir aidé, fait progresser et donné autant d’occasions de montrer mes qualités. »

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Les géants européens à l’affût

Grâce à un contrat prolongé jusqu’à la saison 2029-2030, les Red Bulls se sont assuré les services de leur joyau, mais le conserver à long terme représentera un immense défi. Des clubs comme Newcastle United, l’Atlético de Madrid et le RB Leipzig se sont déjà renseignés sur un transfert de l’avant-centre, évalué à 8,0 M€. Selon certains observateurs, aucun attaquant américain depuis Christian Pulisic n’a présenté un potentiel aussi élevé.

Alors que les États-Unis se tournent vers le prochain cycle de la Coupe du monde, Julian Hall est en position de mener leur attaque. L’ancien sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, lui a offert ses débuts décisifs en compétition officielle, pleinement conscient de sa trajectoire vers le plus haut niveau mondial. Que ce soit en Major League Soccer ou en Ligue des champions, Hall est promis aux sommets du football mondial.