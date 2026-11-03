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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Juler et Tchouaméni écartés : Mourinho dévoile la liste du Real pour affronter l'AEK Athènes

J. Mourinho
A. Guler
Aurélien Tchouaméni
AEK Athenes vs Real Madrid
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Le technicien du Real Madrid José Mourinho a dévoilé la liste de son équipe pour affronter l'AEK Athènes, demain mercredi, lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les choix de Mourinho ont été marqués par l'absence de Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni et Arda Güler.

Le Real Madrid avait remporté ses trois premières journées en Ligue des champions face à l'Inter Milan, la Roma et Leipzig.

La liste complète du Real Madrid est la suivante :

Prochains matchs
AEK

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04 nov. 2026

RMA

RMA

Gardiens de but : Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Défenseurs : Militão, Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Milieux de terrain : Bellingham, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva, Thiago, Sergio Martínez.

Attaquants : Vinícius Júnior, Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

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