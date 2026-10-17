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Abdelmawgood Samir
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Jugez par vous-même : l'arbitre refuse un but au Real Betis dans une colère populaire extrême

Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
Espagne

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La rencontre entre le Real Betis et le Barça au stade de La Cartuja a été marquée par une polémique arbitrale, après que l'arbitre a annulé le but égalisateur du club andalou, à la suite d'un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour examiner une possible main de Cucho Hernández en début d'action.

Giovani Lo Celso avait embrasé les tribunes du Betis en signant un superbe but, après avoir repris le ballon en l'air et frappé directement du pied gauche, hors de portée du gardien Joan García, pour porter le score à 2-2, au milieu des célébrations du public.

Mais la joie des locaux n'a pas duré longtemps, l'arbitre De Burgos Bengoetxea ayant fait appel à l'assistance vidéo pour revoir l'action, soupçonnant une main de Cucho Hernández au début de l'offensive.

Après avoir revu les images, l'arbitre a décidé d'annuler le but, privant ainsi le Real Betis d'une égalisation 2-2, au milieu des interrogations sur le bien-fondé de la décision arbitrale et sur le fait de savoir si la main justifiait réellement l'annulation du but.

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