Selon un rapport de Bild , Klopp continue globalement de compter sur l’attaquant de 30 ans du VfB Stuttgart. Les deux hommes se seraient même déjà rencontrés en personne à Stuttgart pour discuter de l’avenir de l’équipe nationale. Sa non-sélection serait uniquement due à son état de forme. Undav doit profiter de la prochaine trêve internationale pour retrouver physiquement le bon rythme.

Ces dernières semaines, Undav a traîné de persistants problèmes au tendon d’Achille. Lors des deux premiers matches de Bundesliga, il a été remplacé prématurément à chaque fois, et ce week-end, lors de la défaite 2-1 sur la pelouse de la TSG Hoffenheim, il n’est entré en jeu qu’en sortie de banc.

En Bundesliga, Undav attend toujours sa première implication sur un but cette saison. En revanche, lors des deux victoires en Coupe d’Allemagne contre Hansa Rostock et en Ligue des champions contre Viking Stavanger, il a délivré à chaque fois deux passes décisives.

Quels joueurs de Stuttgart figurent dans la première liste de Jürgen Klopp ?

La saison dernière, Undav était, toutes compétitions confondues, l’attaquant allemand le plus prolifique avec 25 buts, auxquels se sont ajoutées 14 passes décisives. Lors du fiasco du Mondial en Amérique du Nord, il a fait partie, en tant que superjoker, des rares motifs de satisfaction au sein d’une équipe nationale allemande globalement décevante. Lors de l’élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay, il était titulaire, mais est resté sans effet. Jusqu’à présent, Undav a inscrit un solide total de neuf buts en 13 sélections.

Comme Undav, les deux autres joueurs de Stuttgart ayant disputé le Mondial, Angelo Stiller (25 ans) et Jamie Leweling (25 ans), manquent également dans la première liste de Klopp. En revanche, Finn Jeltsch (20 ans), Maximilian Mittelstädt (29 ans), Josha Vagnoman (25 ans) et Chris Führich (28 ans) en font partie.