Jürgen Klopp fait amende honorable après ses propos sur Nagelsmann : « Ça m'a échappé... »

Jürgen Klopp a présenté des excuses publiques à Julian Nagelsmann. L’ex-technicien de Liverpool, désormais analyste pour la Coupe du monde, a exprimé son regret après des remarques sur le sélectionneur national.

Avant la rencontre face à Curaçao (victoire 7-1), le sélectionneur avait aligné Jamal Musiala dans l’axe, derrière l’attaquant Kai Havertz. Dans une analyse diffusée avant la rencontre, Klopp avait confié qu’il aurait personnellement opté pour Denis Undav.

Avant la rencontre, Klopp avait reconnu que ce devait être un choix cornélien pour Nagelsmann, avant d’ajouter : « Heureusement, Julian Nagelsmann choisit toujours l’équipe », sous-entendu : heureusement, c’est toujours lui qui compose le onze de départ.

Ce « encore » a immédiatement suscité un tollé. Interrogé à la télévision allemande, Lothar Matthäus a exprimé son indignation face au choix de mots de Klopp.

« Je respecte son avis, mais je ne comprends pas pourquoi il a employé ce terme. Je le trouve très déplacé », a réagi le recordman des sélections allemandes.

Après la rencontre, Klopp a présenté ses excuses à Nagelsmann : « Nous sommes entièrement de ton côté. Je m’en veux d’avoir utilisé ce mot. Ça m’a échappé et ça ne voulait vraiment rien dire », a-t-il déclaré à l’intéressé.