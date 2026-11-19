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Jude Bellingham aurait fait connaître à la direction du Real Madrid les deux conditions à remplir avant de s’engager sur le long terme avec le club. L’international anglais, dont la forme s’est nettement améliorée depuis la Coupe du monde, fait déjà l’objet de discussions pour une prolongation alors qu’il lui reste plusieurs années de contrat.

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Madrid ouvre les discussions, Bellingham pose ses conditions

Le Real Madrid a entamé des discussions avec les représentants de Bellingham en vue d’améliorer son contrat, alors que son engagement actuel court jusqu’en 2029. Selon Ok Diario, le club espagnol veut récompenser les bonnes performances du milieu de terrain, mais celui-ci a posé deux conditions claires avant de signer.

Tout d’abord, Bellingham veut intégrer la même tranche salariale que Vinicius Junior . Les premières négociations portent sur un montant de départ d’environ 22 millions d’euros par an, équivalent au salaire actuel du Brésilien, même s’il reste à déterminer si cette somme suffira à parvenir à un accord.

Des garanties sportives et un rôle dans le vestiaire

En plus de ses exigences financières, Bellingham demande des garanties concrètes sur l’orientation sportive du club. Il veut que la direction clarifie sa vision à long terme et lui garantisse que l’effectif restera en mesure de jouer les premiers rôles en Liga et en Ligue des champions.

En coulisses, à Valdebebas, la direction se réjouit aussi bien de ses performances sur le terrain que de son professionnalisme en dehors. Les responsables du club apprécient particulièrement la rapidité avec laquelle il a maîtrisé l’espagnol, ce qui lui permet de communiquer sans difficulté avec ses coéquipiers pendant les matches et d’assumer davantage de responsabilités dans le vestiaire.

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Consolider le noyau dur au Bernabéu

La volonté de Madrid de prolonger Bellingham fait suite à une récente initiative visant à conserver un autre jeune talent clé : Arda Guler a signé une prolongation de contrat qui le lie au Bernabéu jusqu’en juin 2032. Prolonger Bellingham représente la prochaine grande étape pour le club, qui souhaite bâtir son effectif autour de joueurs clés ayant fait leurs preuves pour les années à venir.

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

L’importance de Bellingham pour l’équipe n’a fait que croître depuis sa nette montée en puissance après la Coupe du monde. Épanoui dans un rôle adapté à ses qualités sous la direction de Jose Mourinho, Bellingham compte cinq buts et quatre passes décisives en 16 apparitions depuis le début de la saison.

Des négociations cruciales attendent le Real Madrid

Les négociations entre le camp Bellingham et la direction madrilène se poursuivent, sans qu’aucune des deux parties soit encore parvenue à une avancée décisive. Si conserver le milieu de terrain constitue une priorité claire pour le club, la rapidité avec laquelle un accord sera conclu dépendra de sa capacité à répondre à ses attentes salariales et à présenter un projet sportif convaincant.