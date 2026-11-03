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el clasico Kylian Mbappe Lamine Yamal (C)Getty Images
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Journal madrilène : Yamal cible pour éclipser Mbappé !

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Lamine Yamal se prépare à relever un nouveau défi en Ligue des champions, mais cette fois il ne s'agit pas de lutter pour un titre ni de mener le Barça vers une nouvelle victoire : il s'agit d'arracher un record historique à l'une des plus grandes stars de sa génération, Kylian Mbappé.

Le quotidien espagnol « Marca » a choisi un titre marquant pour son article consacré à cette traque, écrivant :« Lamine veut le dérober à Mbappé », en référence au désir du jeune prodige de s'emparer du record qu'il partage actuellement avec l'attaquant français, après être devenu à un seul but de prendre seul la tête de la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions avant l'âge de 20 ans.

Yamal et Mbappé comptent chacun 13 buts en Ligue des champions avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans, après que la star du Barça a réussi à égaler le total du Français grâce à son but lors du match contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière.

Yamal a désormais l'occasion de dépasser Mbappé lors du prochain match du Barça contre Aston Villa, et ses chances ne s'arrêteront pas à cette rencontre, puisqu'il n'aura pas 20 ans avant le 17 juillet 2027, ce qui lui laisse le reste de la saison pour continuer à gonfler son total de buts et s'emparer seul du record.

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Le Norvégien Erling Haaland arrive à la place suivante avec 10 buts, tandis que Jude Bellingham, Patrick Kluivert, Karim Benzema et Raúl González sont à égalité avec 6 buts chacun avant l'âge de 20 ans.

Cette traque revêt une importance supplémentaire au regard du fait que Yamal et Mbappé ont été en concurrence sur un autre terrain ces derniers jours, après s'être disputé le Ballon d'or, finalement remporté par Harry Kane.

Et voilà que le duel entre les deux stars renaît au niveau de la Ligue des champions, mais cette fois à travers un record historique lié à ce que chacun a accompli à un jeune âge, Yamal étant désormais sur le point de dépasser l'une des plus belles réussites européennes de Mbappé.

L'ailier du Barça aborde cette rencontre après avoir brillé lors de la large victoire contre Alavés sur le score de 6-1, puisqu'il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive à son coéquipier Fermín, participant ainsi à trois buts au cours du match.

C'était la cinquième fois que Yamal contribuait à trois buts au cours d'un même match cette saison, alors même que la compétition n'a pas encore atteint trois mois.

Selon les chiffres rapportés par « Marca », le total du joueur a atteint 12 buts et 11 passes décisives cette saison, confirmant son niveau exceptionnel, tandis que les regards se tournent vers sa prochaine apparition en Ligue des champions, où un seul but lui suffira pour rompre l'égalité avec Mbappé et prendre seul la tête des meilleurs buteurs historiques de la compétition chez les moins de 20 ans.

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