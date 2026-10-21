Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur un précieux succès face au Barça sur le score de 4-2 en Ligue des champions, mais cette victoire n'a pas été sans dégâts, le club français ayant payé un lourd tribut sur le plan des blessures, avec la perte de trois de ses joueurs lors de la confrontation qui les a opposés lors de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Le journal catalan « Mundo Deportivo » a mis en lumière les pertes physiques qu'a subies l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique face au Barça, après qu'Ousmane Dembélé a quitté le terrain en première période, avant d'être rejoint par Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia au cours de la seconde, les blessures devenant une source d'inquiétude au sein du club parisien malgré l'obtention des trois points.





Dembélé sort en première période

La partie n'avait pas encore atteint la 20e minute lorsque Dembélé a été victime d'un problème musculaire lors d'une action individuelle, après s'être lancé dans une course sur le ballon avant de porter la main à l'arrière de sa jambe gauche, précisément au niveau des ischio-jambiers.

Le joueur français a rapidement mesuré la gravité de la situation : il a cessé de courir et a levé la main pour réclamer un changement, quittant le terrain en première période, incapable de poursuivre le jeu.

Marquinhos et Kvaratskhelia le rejoignent

En seconde période, le Paris Saint-Germain a encaissé deux nouveaux coups durs, Marquinhos ayant ressenti des douleurs qui l'ont contraint à quitter le terrain, tandis que l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia a été touché au cours de la rencontre.

La nature des deux blessures et leur degré de gravité restent dans l'attente de l'évaluation médicale, qui déterminera l'ampleur des dommages et la durée probable de l'absence des joueurs sur les terrains.

Le staff technique du Paris Saint-Germain attend les résultats des examens médicaux des trois joueurs, compte tenu de l'importance de maintenir la disponibilité des éléments de l'équipe lors de la prochaine phase de la saison.

Si le club parisien a atteint son objectif en remportant la confrontation face au Barça, les trois blessures ont imposé un lourd tribut à cette victoire, la perte physique demeurant la principale inquiétude de Luis Enrique après une soirée européenne dont son équipe est sortie avec les points, mais pas au complet.











