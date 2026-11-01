Le journal catalan « Mundo Deportivo » a lancé une attaque virulente contre le Real Madrid, après sa victoire sur le Racing Santander (3-0), accusant le club merengue d'avoir profité de décisions arbitrales controversées, après que l'arbitre Munuera Montero a accordé un penalty en faveur de Kylian Mbappé, que le journal a qualifié d'imméritée, estimant qu'il a ouvert la voie aux hommes de José Mourinho pour sceller la rencontre.

Le journal a choisi un titre cinglant pour sa couverture du match, dans lequel il déclare : « Le Real Madrid, connu pour ses combines et ses transferts douteux, a battu le Racing avec l'aide de l'arbitre », en référence à sa contestation du penalty accordé une dizaine de minutes après le coup d'envoi, à la suite d'un contact entre Mbappé et Mateo Prati dans la surface de réparation.

« Mundo Deportivo » a estimé que l'arbitre était le seul à avoir vu une faute justifiant l'octroi d'un penalty, soulignant avec ironie que la chute de l'attaquant français dans la surface, après que Prati avait placé son bras devant lui, avait suffi à déclencher le sifflet de Munuera Montero, avant que Mbappé ne transforme le penalty en but, offrant l'avantage au Real Madrid.

Le journal a ajouté que le premier but avait donné au club merengue une forte impulsion pour prendre le contrôle du match, malgré la résistance affichée par le Racing au début, considérant que la décision de l'arbitre avait été le tournant qui avait aidé le Real Madrid à décrocher sa sixième victoire consécutive en Liga et en Ligue des champions.

Le journal n'a pas manqué de souligner la supériorité offensive du Real Madrid après le but de Mbappé, saluant l'entente entre Arda Güler et Jude Bellingham, qui a débouché sur le deuxième but, après que le joueur turc eut transmis le ballon à son coéquipier anglais, qui a dribblé le gardien Aguirrezabala et logé le ballon dans les filets vides.

« Mundo Deportivo » a également associé le troisième but à la blessure d'Álvaro Mantilla, qui a laissé le Racing dans une situation difficile, avant que Yan Diomande ne décoche une superbe frappe aux abords de la surface de réparation, qui s'est logée dans la lucarne, portant l'avantage du club merengue à trois buts avant la fin de la première mi-temps.

Dans sa lecture de la seconde période, le journal a évoqué la tentative du Racing de revenir dans le match et de mettre la pression sur le Real Madrid, sans toutefois parvenir à changer le score, tandis que Mbappé a failli ajouter un autre but après qu'une de ses frappes eut heurté le poteau, une seconde tentative passant au-dessus de la barre transversale.

Le journal a aussi abordé l'incident de la main de Tchouaméni dans la surface de réparation, après que l'arbitre eut d'abord accordé un penalty, avant de revenir sur sa décision à la suite d'un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR », expliquant que le ballon avait rebondi du pied du joueur français sur sa main, ce qui a poussé l'arbitre à annuler la faute.

Il a également signalé l'annulation d'un quatrième but de Bellingham pour hors-jeu, estimant que le match était déjà plié, et que le Real Madrid avait profité de ce qu'il a décrit comme les « faibles chances » auxquelles le Racing avait été confronté dès le début, pour repartir avec les trois points, malgré la polémique entourant la décision arbitrale qui a ouvert le score.

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