"C'est le joueur le plus intelligent", Dayot Upamecano encense Lionel Messi avant PSG-Bayern Munich

Après France-Argentine, Dayot Upamecano va de nouveau devoir défendre face à Lionel Messi lors de PSG-Bayern. Il explique comment faire.

Le 18 décembre dernier, la France affrontait l'Argentine en finale de la Coupe du monde de football et Dayot Upamecano était au marquage de Lionel Messi.

Quelques semaines plus tard, les deux hommes vont se retrouver à l'occasion du huitième de finale aller entre le PSG et le Bayern Munich.

Ne pas lâcher Messi du regard

Et le défenseur du Bayern Munich a expliqué à nos confrères du journal L'Equipe comment il faut défendre face à un tel adversaire : « Si tu n'as pas les yeux sur lui, tu vas avoir mal. Je pense que c'est le joueur le plus intelligent du football. Il va se mettre derrière toi et il va tout le temps regarder comment tu te positionnes (il tourne la tête des deux côtés). Il regarde comment tu réagis, il t'étudie. Il essaie de se faire oublier donc tu dois toujours avoir le regard sur lui. En plus, comme il est petit, tu peux un peu le perdre de vue. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà en train de faire sa passe. »

Interrogé par L'Equipe sur les chances du Bayern face au PSG, Dayot Upamecano s'est montré confiant : « Je sais de quoi on est capables. On est une grosse équipe, on a nos qualités. Mais pendant une longue saison, tout ne peut pas toujours se dérouler sans accroc. On va écouter les consignes du coach et pourquoi pas gagner tous les matches qui nous restent. C'est le but, parce qu'affronter Paris, c'est comme une finale, et je ne veux pas en perdre une autre. »

Upamecano prêt à succéder à Varane

Upamecano fait référence à la défaite en finale du Mondial. Une défaite dure à digérer mais le joueur veut passer à autre chose : « Les jours qui ont suivi ont été très, très durs. Heureusement que ma famille était derrière moi. Mais il faut bien faire une croix dessus, en se disant qu'on a tout donné. Je pense qu'on aura d'autres opportunités de gagner des titres avec l'équipe de France. Maintenant, je regarde vers l'avant : totale concentration sur le Bayern, je veux avancer avec mon club. »

Concernant l'équipe de France, Dayot Upemecano est appelé à prendre plus de responsabilités après la retraite internationale de Raphaël Varane et cela ne lui fait pas peur : « Je ne pense pas trop à ça. C'est sûr que Raphaël a été un leader pendant de longues années. Il m'a beaucoup aidé et je l'ai remercié pour ça. Certains d'entre nous sont arrivés jeunes en équipe de France et lui avait déjà connu cette situation. Après, les responsabilités, dans tous les cas, je dois en prendre à mon poste. Je dois communiquer avec mes partenaires, voir le jeu. Je ne vais pas attendre que quelqu'un parte pour faire ce que je dois faire. »