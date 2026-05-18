José Mourinho fera son retour définitif au Real Madrid à la fin de l’été

José Mourinho est officiellement le nouvel entraîneur du Real Madrid, comme l’annonce Fabrizio Romano avec sa formule caractéristique « here we go ». Le technicien portugais s’apprête à signer un contrat de deux ans avec son ancien club.

Samedi, le Real Madrid disputera le dernier match de la saison contre l’Athletic Club, puis le technicien portugais s’envolera vers la capitale espagnole pour apposer sa signature.

Le club avait confié les rênes à Xabi Alonso en début de saison, avant de le limoger en janvier. Álvaro Arbeloa a alors pris l’intérim, mais il cédera son poste à l’issue de l’exercice.

Mourinho avait déjà dirigé le club entre 2010 et 2013, cumulant 178 matchs sur le banc madrilène.

Au cours de cette période, il a remporté une Coupe d’Espagne et un titre de champion d’Espagne. Par la suite, il a entraîné Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Fenerbaçhe et Benfica.











